Jean Michael Seri et André-Frank Zambo Anguissa chutent avec Fulham

Le promu Fulham a été relégué en deuxième division mardi 2 avril après sa défaite à Watford (4-1) lors de la 32e journée de Premier League, suivant ainsi les traces d'Huddersfield durant le week-end. Avec 16 points de retard sur les premiers non relégables Burnley, Southampton et Brighton, le club londonien ne peut plus se sauver, alors qu'il ne lui reste désormais que 15 points à prendre jusqu'à la fin du championnat. Promus en Premier League à la fin de la saison dernière, les « Cottagers » avaient beaucoup dépensé durant l'été pour se renforcer (116 millions d'euros environ) et tenter de se maintenir dans l'élite. Le club avait notamment acheté l’international milieu de terrain ivoirien Jean Michael Seri et le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa. Seri, élu Prix Marc-Vivien Foé en 2017, n’a pas vécu la saison escomptée. En 30 rencontres, il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives dans le championnat anglais. Le Togolais Floyd Ayité et le Congolais Neeskens Kebano font aussi partie de l’effectif.