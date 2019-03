CAN 2019: la Tanzanie rejoint l’Ouganda en phase finale

Un billet était encore à prendre dans le groupe L où le Lesotho, la Tanzanie et le Cap-Vert étaient à la lutte. Seule l’équipe de l’Ouganda était déjà qualifiée. Et à l'issue des deux rencontres, les Tanzaniens retrouvent la phase finale de la CAN qu’ils n’avaient plus jouée depuis 1980, et l’édition qui avait eu lieu au Nigeria où ils avaient été éliminés au premier tour. La Tanzanie a ouvert le score face à l’Ouganda avec un but signé Simon Msuva (21e). En seconde période, ils ont remis le couvert avec deux buts signés Erasto Nyoni sur penalty (51e) et Aggrey Morris (60e). La rencontre entre le Cap-Vert et le Lesotho s’est terminée par un nul synonyme de non-qualification pour les deux nations (0-0).