CAN 2019: l’Afrique du Sud se qualifie et douche l’espoir libyen

Ironie du sort, l’Afrique du Sud avait suppléé la Libye pour l’organisation de la CAN 2013. Et c’est face à cette nation que les Bafana Bafana ont eu à faire pour obtenir le dernier billet de cette campagne des éliminatoires de la CAN 2019.

La Libye débute fort

Et comme prévu, la rencontre n’a pas été si simple pour la nation arc-en-ciel qui s’était contentée d’un nul au match aller (0-0).

En effet, du côté de la Libye, il fallait absolument l’emporter pour être du voyage en juin prochain. Durant dans les 30 premières minutes, les Chevaliers de la Méditerranée se sont offert 5 tirs, dont 2 cadrés, alors que les Sud-Africains subissaient.

En cas de victoire, la Libye pouvait compléter ainsi le tableau des pays nord-africains présents à la CAN après la qualification de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de l'Egypte, pays hôte. Mais à la pause, les Libyens n’avaient pas encore trouvé la solution malgré une nouvelle tentative d’Ahmad Benali (45e). Quelques minutes plus tôt, une frappe puissante de Themba Zwane, qui passait à gauche du but, aurait pu permettre aux Sud-Africains d’ouvrir le score (37e).

Percy Tau au top

La Libye, qui n’a plus participé à une phase finale depuis la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale avait encore la seconde période pour espérer une quatrième participation.

Mais après avoir subi, les Sud-Africains revenaient plus déterminés. Percy Tau envoyait un ballon puissant en pleine lucarne et Mohamed Abdaula restait impuissant (50e). Un penalty tiré par Ahmad Benali après une faute de Darren Keet relançait la rencontre (66e). Mais l’espoir libyen ne durait pas très longtemps puisque Percy Tau doublait la mise à la 69e minute.

Les Sud-Africains n’avaient pas disputé la CAN 2017 au Gabon faute de qualification. Cette fois, les voilà de retour.