CAN 2019: la Guinée-Bissau et la Namibie en phase finale

Trois équipes du groupe K étaient encore concernées par les éliminatoires de la CAN 2019 en Egypte. Si la Zambie, championne d’Afrique en 2012, était hors course, aucune autre nation de cette poule n’était encore qualifiée. Première de son groupe, la Guinée-Bissau pouvait le rester en cas de victoire ou de match nul à domicile face au Mozambique, troisième à un point.

Une lourde défaite sans conséquence pour la Namibie !

La Namibie, deuxième, pouvait empocher sa qualification avec un succès en Zambie sans sortir la calculette. Mais les Zambiens n’ont pas laissé la politesse aux Namibiens. Ils ont été les premiers à ouvrir le score dès la 12e minute grâce à Augustine Mulenga. La Namibie, qui a participé à la CAN 1998 en Egypte et aussi à l’édition 2008 au Ghana, n’a pas trouvé la solution pour revenir au score alors que les Zambiens doublaient la mise à la 55e minute avec Donashano Malama. Mulenga signait un doublé en fin de rencontre (82e) avant un dernier but de Lazarous Kambole (92e+2). Juste avant, Muna Katupose avait réduit le score pour la Namibie (90e).

Avec le nul entre la Guinée Bissau et le Mozambique (2-2), deux équipes se retrouvaient donc à égalité de points. Les Mozambicains et les Namibiens ont été départagés sur la base des scores lors des confrontations directes. Et c’est la Namibie qui verra l’Egypte malgré cette défaite 4-1 en Zambie. En effet, elle avait battu le Mozambique lors des 3e et 4e journées (2-1 et 1-0).

La Guinée-Bissau jouera la deuxième CAN de son histoire après l’édition 2017 au Gabon.