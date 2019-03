CAN 2019: Bénin-Togo, dernier match d’Emmanuel Adebayor ?

Emmanuel Adebayor, légende du football togolais pourrait prendre sa retraite internationale ce dimanche après la rencontre Bénin-Togo comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le capitaine des Eperviers a laissé entendre que la rencontre face aux Ecureuils devrait être sa dernière avec le Togo « C’est fort possible que le match de dimanche soit mon dernier avec le Togo, qualifié ou pas, a confié Adebayor en conférence de presse. Je donnerais le meilleur de moi-même et après le match, on verra. Maintenant, c’est vrai que prendre l’avion, venir à Lomé, jouer avec la sélection, ce n’est plus comme avant, ce n’est plus comme en 2000 ou 2001. Je n’ai plus 17 ans, j’ai 35 ans maintenant et cela devient de plus en plus compliqué. Mais la nation a besoin de moi, je suis obligé de répondre présent. » Emmanuel Adebayor a porté le maillot des Eperviers pour la première fois le 8 juillet 2008 face à la Zambie. Il venait d’avoir 16 ans et 4 mois…