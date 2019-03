Mauvaise passe pour Nabil Bentaleb, écarté de Schalke 04

Il y a quelques semaines, Nabil Bentaleb s’était illustré en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City. Après l'ouverture du score d'Agüero pour City, Bentaleb avait donné l'avantage au club allemand en convertissant deux penalties. Malgré l'exclusion d'Otamendi pour un second avertissement, City avait réussi à l'emporter grâce à deux buts de Sané et Sterling (3-2).

Schalke 04 invoque « raisons disciplinaires »

Aujourd’hui, l’international algérien est en disgrâce. Titulaire indiscutable avec Schalke 04, l’ancien joueur de Lille vient d’être écarté et est prié de s’entraîner avec les U23 du club jusqu’à nouvel ordre pour des « raisons disciplinaires », indiquent les Königsblauen ce dimanche 17 mars dans un communiqué. Il faut dire que le club allemand, qui pointe à la 15e position du championnat de Bundesliga a de quoi s’agacer après la défaite 7-0 lors du huitième de finale retour face à City.

Et ce n’est pas avec les Fennecs que Nabil Bentaleb pourra se consoler. En effet, il a été de nouveau laissé de côté par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi pour les deux prochaines rencontres face à la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 et face à la Tunisie en amical. Tout comme Yacine Brahimi et Islam Slimani. Le technicien algérien a tout de même tenu à préciser la raison de son absence : « Nabil est un joueur que nous connaissons bien. Il fait partie de ces éléments que nous n’avons pas convoqués afin de découvrir d’autres joueurs. » Si la porte n’est pas fermée pour une participation à la prochaine CAN en Egypte, Nabil Bentaleb peut quand même se poser des questions.

Les regrets avec Tottenham

Pourtant, l’international algérien avait déclaré avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions qu’il avait commis des erreurs à l’époque où il évoluait en Angleterre avec Tottenham.

« Cela m’a aidé à apprendre en tant qu’homme, avançait-il au quotidien The Independent. Ces erreurs ne m’empêchent pas de dormir la nuit. Si j’avais à l’époque 24 ans et que j’étais à Tottenham, je ne pense pas que je ferais les mêmes erreurs. Je me suis blessé et quand je suis revenu, je voulais tellement jouer que j’ai eu des disputes avec Pochettino. J’étais un peu frustré, mais être sur le banc était de l’apprentissage pour moi. »

Et d’ajouter : « Pochettino a été l’un des premiers à croire en moi. Il m’a fait jouer alors que j’avais 19 ans. Il m’a beaucoup fait confiance. Je savais qu’il voulait le meilleur pour moi. Je le respecte à coup sûr, je n’avais eu aucun problème avec lui. L’Angleterre m’a donné la chance. D’où je viens, en France, personne ne me l’a donné. Je suis donc à jamais reconnaissant à Tottenham, à tout le club, à l’administration »