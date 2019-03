CAN 2019: pas de Brahimi ni de Slimani mais des nouveautés pour l’Algérie

Qualifiée pour la CAN 2019 en Egypte, l’Algérie reçoit la Gambie pour la 6e et dernière journée des éliminatoires le 22 mars. L’occasion pour le sélectionneur de faire tourner l’effectif. Djamel Belmadi a communiqué ce samedi 16 mars une liste de 26 joueurs et on notera l’absence du gardien Raïs M’Bolhi (Al Ettifaq), de Yacine Brahimi (Porto), de Faouzi Ghoulam (Naples) et Islam Slimani (Fenerbahçe). En ce qui concerne les nouveautés, Victor Lekhal (Le Havre) est appelé pour la première fois. Tout comme Haithem Loucif, Hichem Boudaoui et Zakaria Naidji qui évoluent tous au Paradou AC. Saïd Benrahma et Oussama Darfalou sont quant à eux de retour. Les cadres Ryad Mahrez, Sofiane Feghouli et Baghdad Bounedjah sont bien présents.