CAN 2019: la Côte d’Ivoire sans Gervinho face au Rwanda

A 99 jours de la Coupe d’Afrique des nations 2019, Ibrahim Kamara a dévoilé une liste de joueurs convoqués dans la droite lignée des précédentes, ce 14 mars. Le sélectionneur des « Eléphants » a retenu 24 éléments pour deux rencontres qui vont surtout servir de préparation pour la phase finale du tournoi : le 23 mars face au Rwanda lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019, puis le 26 mars face au Liberia en match amical.

Les Ivoiriens sont en effet déjà qualifiés pour la compétition qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Malgré cette situation, Ibrahim Kamara n’a pas souhaité en profiter pour rappeler un glorieux ancien : Gervinho.

Ibrahim Kamara : « Gervais n’a rien à prouver »

L’ailier de 31 ans, qui n’a plus joué en sélection depuis novembre 2017, aimerait pourtant y retourner. « Si j’ai encore la santé, que tout va bien d’ici la fin de la saison, que je peux apporter mon expérience, aider mon pays, c’est quelque chose que je peux faire, a-t-il assuré à la correspondante de RFI Sports en Italie, Valentina Clemente. Dans des compétitions comme celles-là, il faut souvent des joueurs d’expérience pour pouvoir épauler les jeunes qui sont dans l’équipe. Et c’est vrai qu’on a beaucoup de jeunes dans l’équipe. Mais avec quelques éléments d’expérience, la Côte d’Ivoire peut aller encore plus loin durant cette Coupe d’Afrique ».

Cette saison, Gervinho brille dans le Championnat d’Italie (Serie A) avec Parme, après deux années et demie en Chine. Ses 9 buts en 21 matches de Serie A ne sont évidemment pas passés inaperçus auprès d’Ibrahim Kamara. « Gervais, c’est quelqu’un avec qui j’ai de très bons rapports, a répondu le technicien, au micro de notre correspondant Emmanuel Koffi. On a fait la CAN ensemble, en 2015, qu’on a gagnée. Je suis passé voir Gervais en Italie et on a discuté de beaucoup de choses. Mais j’ai été très clair aujourd’hui : la liste que je viens de sortir repose sur une logique de continuité. Parce que ça fait quatre-cinq mois qu’un groupe dispute les éliminatoires. Sur les deux matches à venir, il s’agit de mesurer la profondeur de mon groupe. Gervais n’a rien à prouver. On est tous unanimes sur le sujet ».

Bref, le sélectionneur ne ferme officiellement pas la porte à un retour de Gervinho. Mais il souhaite faire tourner son effectif à trois mois du grand rendez-vous.

CAN 2019 : LES 24 IVOIRIENS FACE AU RWANDA

Gardiens de but : Badra Ali Sangaré (Free State Stars/Afrique du Sud), Gbohouo Sylvain (TP Mazembe/RD Congo), Abdoul Karim Cissé (ASEC Mimosas/Côte d’Ivoire) Défenseurs : Eric Bailly (Manchester United/Angleterre), Serge Aurier (Tottenham/Angleterre), Mamadou Bagayoko (Red Star/France), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas/Côte d’Ivoire), Abdoulaye Bamba (SCO Angers/France), Deli Simon (Slavia Prague/République tchèque), Wilfried Kanon (Ado La Haye/Pays-Bas) Ismaël Traoré (SCO Angers/France) Milieux de terrain : Seri Michael (Fulham FC/Angleterre), Serey Dié (FC Bale/Suisse), Victorien Angban (FC Metz/France), Jean Philippe Gbamin (Mayence/Allemagne), Franck Kessié (AC Milan/Italie), Ismaël Diomandé (SM Caen/France) Attaquants : Wilfried Zaha (Crystal Palace/Angleterre), Jonathan Kodjia (Aston Villa/Angleterre), Max Gradel (Toulouse/France), Maxwel Cornet (Lyon/France), Yakou Meite (Reading/Angleterre), Roger Assalé (Young Boys Berne/Suisse), Nicolas Pépé (Lille/France).