Coupe du monde U20: Afrique du Sud, Mali, Nigeria et Sénégal sont fixés

Le tirage au sort des groupes du Mondial 2019 des moins de 20 ans, qui se tiendra en Pologne (du 23 mai au 15 juin), a eu lieu ce dimanche 24 février à Gdynia, l'une des six villes où se dérouleront les matches de cette 22e édition. Les quatre pays africains qualifiés pour l'événement, à savoir le Mali, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud, savent ce qui les attend au premier tour.

Le Sénégal, dont c'est la troisième Coupe du monde U20 (meilleur résultat : quatrième en 2015), est tombé dans le groupe A, avec la Pologne (pays organisateur), la Colombie et Tahiti. Le Nigeria, qualifié pour la douzième fois (meilleur résultat : finaliste en 1989 et en 2005), se frottera au Qatar, à l'Ukraine et aux Etats-Unis dans le groupe D. Le Mali, qui a déjà participé six fois au Mondial avant cette édition 2016 (meilleur résultat : troisième en 1999 et en 2015), va affronter le Panama, la France et l'Arabie saoudite dans le groupe E. Enfin, l'Afrique du Sud, qualifiée pour la quatrième fois (meilleur résultat : seizième de finaliste en 2009), va retrouver le Portugal, la Corée du Sud et l'Argentine dnas le groupe F. Les sélections d'Angleterre et du Venezuela, respectivement tenante du titre et vice-championne du monde en titre, ne sont pas parvenues à se qualifier.