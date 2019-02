Botswana: David Bright n'est plus sélectionneur

L'équipe nationale du Botswana n'a plus de sélectionneur. Ce mercredi 20 février, Mfolo Mfolo, le président de la Fédération botswanaise de football, a annoncé le départ de David Bright. Le technicien, nommé en juillet 2017, n'a pas réussi à améliorer les résultats de la sélection. L'un de ses objectifs était de qualifier les Zèbres pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la première qui réunira 24 équipes (du 21 juin au 19 juillet en Egypte). Mais les Botswanais, avec quatre défaites et un match nul en cinq rencontres dans le groupe I (avec la Mauritanie, l'Angola et le Burkina Faso), sont d'ores et déjà éliminés. L'équipe nationale n'a joué la phase finale de la CAN qu'une seule fois, en 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale; elle fut éliminée dès le premier tour avec trois défaites en trois matches. David Bright avait déjà coaché le Botswana à trois reprises avant ce bail d'un an et demi. Un sélectionneur intérimaire doit être nommé pour le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019 face à l'Angola - qui se dispute le dernier ticket qualificatif du groupe I avec le Burkina Faso - le 22 mars prochain.