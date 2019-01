Le globe-trotter Mohamed Sissoko revient en France à Sochaux

Mohamed Lamine Sissoko est de retour en France. Sans club depuis l'automne, l'international malien s'est engagé avec le FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de Ligue 2. A 34 ans, le milieu de terrain va découvrir son 15e club. Ces quatre dernières années, on l'a vu un peu en Europe, pas mal en Asie, ainsi qu'en Amérique. Dans le Doubs, Sissoko va participer à l'opération maintien du FCSM.

En ce mercato hivernal, il y a de l'agitation du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Le club coaché par l'ex-international sénégalais Omar Daf est passé à la vitesse supérieure ce mercredi 16 janvier. Après avoir déjà annoncé un accord pour le prêt de Cyrille Bayala (RC Lens), la formation de Franche-Comté a accueilli l'attaquant international du Burkina Faso, qui s'est engagé après avoir satisait à la traditionnelle visite médicale. Et dans la foulée, Sochaux a officialisé une autre arrivée : celle de Mohamed Lamine Sissoko.

Le milieu de terrain de 34 ans (il les fêtera le 22 janvier) a lui aussi passé sa visite médicale préalable à toute signature. Une première victoire pour lui, car en avril dernier, dans un entretien accordé à So Foot, Mohamed Sissoko déplorait la mauvaise réputation qui l'accompagnait en France à ce sujet. « Il s'est dit énormément de choses à propos de mon état de santé. Beaucoup de rumeurs. Soi-disant, je n'étais plus capable d'enchaîner les matchs, mais quand on voit mes stats, je suis là, j'enchaîne. Tout ce qui a été dit à ce sujet-là m'a blessé. »

Passé pro en 2003 à Valence, puis transféré successivement à Liverpool et à la Juventus, l'international malien a commencé à avoir des douleurs récurrentes au genou droit en Italie et a subi une première opération importante lors de sa dernière saison chez les Bianconeri. Recruté à l'été 2011 par un PSG fraîchement acquis par Qatar Sports Investments, Sissoko a vu son expérience parisienne perturbée par ces mêmes soucis au genou. Une nouvelle blessure importante en 2012 a sonné le glas de son bail dans la capitale. Et le début de son périple à travers le monde.

Quinze clubs, huit pays et trois continents pour le voyageur Sissoko

Après Paris, l'international malien a d'abord retrouvé brièvement l'Italie avec la Fiorentina et l'Espagne avec Levante. Puis, il a quitté l'Europe en 2015, direction d'abord la Chine et le Shanghai Shenhua, puis l'Inde et le FC Pune City, un club qui a vu passer ces dernières années David Trezeguet, Adrian Mutu ou encore Didier Zokora. Momo Sissoko s'est offert une expérience de quelques jours en 2017 à la Ternana en Serie B italienne. Le milieu de terrain a ensuite refait ses bagages pour découvrir l'Indonésie au Mitra Kukar. Fin 2017, l'Aigle malien s'en est allé du côté de l'Amérique centrale, chez le modeste club mexicain de l'Atlético San Luis. Enfin, à l'été 2018, Sissoko a rejoint Kitchee, qui évolue dans le championnat de Hong Kong.

En comptant ses années en formation à Troyes et Auxerre, Mohamed Sissoko connaît son 15e club avec le FC Socuaix-Montbéliard. Comme tous ses contrats depuis son départ de Paris, il s'est engagé sur du court terme. Certaines expériences n'ont duré que quelques jours, d'autres quelques mois. A Sochaux, Sissoko a signé pour six mois, soit jusqu'à la fin de la saison 2018-2019. Et c'est « un grand plaisir » pour lui de rejoindre les Lionceaux, selon ses premiers mots. Il portera le n°4. Le club compte sur « sa très grande expérience » pour sauver sa peau en Ligue 2. Après 20 journées, le FCSM pointe à une inquiétante 17e place (20 points), avec seulement deux longueurs d'avance sur la zone de relégation. Le solide Sissoko doit apporter ce qu'il faut à Sochaux dans cette mission maintien.