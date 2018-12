Ligue des champions : Mohamed Salah qualifie Liverpool

L’Egyptien Mohamed Salah a qualifié Liverpool pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA en marquant pour Liverpool face à Naples (1-0). L’Algérien Sofiane Feghouli et le Malien Moussa Marega ont également fait trembler les filets en faveur de leurs équipes respectives, Galatasaray et le FC Porto (2-3), ce 11 décembre 2018.

GROUPE A

AS Monaco (France) – Borussia Dortmund (Allemagne) 0-2

Les Monégasques ont bu le calice jusqu’à la lie, avec une cinquième défaite en six rencontres, face au Borussia Dortmund du Marocain Achraf Hakimi et du Franco-Sénégalais Abdou Diallo. Le Marocain Youssef Ait Bennasser, les Franco-Congolais Benoît Badiashile et Han-Noah Massengo, ainsi que le Franco-Sénégalais Sofiane Diop ont encore souffert. Le Franco-Malien Moussa Sylla est entré en jeu.

Club Bruges (Belgique) – Atletico Madrid (Espagne) 0-0

Tout était également joué pour les deux clubs, les Espagnols étant déjà qualifiés et les Belges certains d’être reversés en Ligue Europa. Le Marocain Sofyan Amrabat, le Zimbabwéen Marvelous Nakamba et les Belgo-Congolais Loïs Openda et Cyril Ngonge ont donc disputé leur dernier match de C1, cette saison. L’aventure continue en revanche pour le Ghanéen Thomas Partey qui connaîtra son futur adversaire le 17 décembre, à l’issue du tirage au sort.

GROUPE B

Inter Milan (Italie) – PSV Eindhoven (Pays-Bas) 1-1

L’Inter du Ghanéen Kwadwo Asamoah et du Sénégalais Keita Baldé (entré en jeu) devra également se contenter de la Ligue Europa, devancée au classement par Barcelone et Tottenham. Asamoah a perdu le ballon sur l’ouverture du score néerlandaise.

FC Barcelone (Espagne) – Tottenham (Angleterre) 1-1

Aucun Africain n’a disputé ce match.

GROUPE C

Etoile rouge de Belgrade (Serbie) – Paris Saint-Germain (France) 1-4

Le Comorien El Fardou Ben Nabouhane et le Ghanéen Richmond Boakye se sont battus de toutes leurs forces mais ont été rattrapés par les limites de leur club, éliminé de la Champions League.

Liverpool FC (Angleterre) – SSC Napoli (Italie) 1-0

Mohamed Salah est-il de retour à son meilleur niveau, après un début de saison difficile ? L’Egyptien a en tout cas marqué son septième but en l’espace d’un mois, toutes compétitions confondues : une percée sur la droite et une frappe croisée cruciales. Le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, a été mystifié, sur cette action. Le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, s’est par ailleurs vu refuser l’ouverture du score pour un hors-jeu logique et a raté beaucoup d’occasions nettes, tandis que le Camerounais Joël Matip a été plutôt solide au sein de la défense des « Reds ».

GROUPE D

Schalke 04 (Allemagne) – Lokomotiv Moscou (Russie) 1-0

Le Schalke des Marocains Hamza Mendyl et Hamine Harit (entré en jeu), et du Ghanéen Abdul Rahman Baba était déjà qualifié avant le coup d’envoi.

Galatasaray (Turquie) – FC Porto (Portugal) 2-3

LSofiane Feghouli a répondu à un penalty du Malien Moussa Marega par un autre penalty mais l'Algérien en a manqué un autre en seconde période. C’est le 5e but en 6 matches de C1 de Marega. Côté portugais, à noter l’entrée en jeu du Nigérian Chidozie Awaziem. Dans les rangs turcs, le Cap-Verdien Garry Rodrigues et le Sénégalais Badou Ndiaye étaient également titulaires ; le Nigérian Henry Onyekuru a fait son apparition en seconde période.