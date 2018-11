Ligue des champions: un but et une qualification pour Moussa Marega

GROUPE A

Borussia Dortmund (Allemagne) – Club Bruges (Belgique) 0-0

Le match nul du Borussia Dortmund du Franco-Ivoirien Dan-Axel Zagadou, du Franco-Sénégalais Abdou Diallo et du Marocain Hachraf Hakimi (entré en jeu) a suffi à qualifier le club allemand pour le prochain tour de la compétition. Ce résultat assure aussi au Club Bruges du Marocain Sofyan Amrabat, du Zimbabwéen Marvelous Nakamba, du Nigérian Emmanuel Bonaventure Dennis, de l’Angolais Clinton Mata et du Belgo-Congolais Loïs Openda (entré en fin de rencontre) le fait d’être reversé en Ligue Europa.

Atletico Madrid (Espagne) – AS Monaco (France) 2-0

Si l'on excepte un petit carton jaune, le Ghanéen Thomas Partey a eu ce qu’il voulait : une victoire et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec l'Atletico. Pour les jeunes binationaux de l’ASM, l’aventure européenne s’arrête en revanche ce soir. Le défenseur franco-congolais Benoît Badiashile, le milieu franco-congolais Han-Noah Massengo, l’attaquant Franco-Malien Moussa Sylla étaient dans le onze de départ. Le Franco-Sénégalais Sofiane Diop est entré en jeu.

GROUPE B

Tottenham (Angleterre) – Inter Milan (Italie) 1-0

Le Tottenham de l’Ivoirien Serge Aurier sera encore à la lutte avec l’Inter Milan du Ghanéen Kwadwo Asamoah et du Sénégalais Keita Baldé (entré en jeu) lors de la dernière journée de la phase de groupes, en décembre.

PSV Eindhoven (Pays-Bas) – FC Barcelone (Espagne) 1-2

Aucun Africain n’a disputé ce match.

GROUPE C

Paris Saint-Germain (France) – Liverpool (Angleterre) 2-1

Le plan anti-Mohamed Salah et anti-Sadio Mané a presque parfaitement marché, les défenseurs parisiens ayant contenu l’Egyptien et le Sénégalais. Ce dernier a certes obtenu un penalty généreux. Mais les « Reds » sont repartis sur un revers et le Guinéen Naby Keita, remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, a vu jaune. A noter l’entrée en jeu du Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting, côté PSG.

Naples (Italie) – Etoile rouge de Belgrade (Serbie) 3-1

Le Comorien El Fardou Ben Nabouhane a inscrit son premier but durant cette phase de groupes, après en avoir mis 6 durant les tours précédents. Mais son tir du gauche n’a pu épargner une défaite aux visiteurs. Le Napoli du Sénégalais Kalidou Koulibaly était trop fort.

GROUPE D

FC Porto (Portugal) – Schalke 04 (Allemagne) 3-1

On n’arrête décidément plus Moussa Marega, auteur de son quatrième but en C1. Le Malien est venu conforter la victoire et la qualification du FC Porto d’un ballon piqué par-dessus le gardien de Schalke. Ce résultat fait également le bonheur de l’Algérien Yacine Brahimi (titulaire) et du Portugo-Cap-Verdien Hernani (entré en jeu). Il ne gâche toutefois pas pour autant le plaisir du club allemand qui se qualifie également, malgré cette défaite. Une bonne nouvelle pour les Marocains Hamza Mendyl et Amine Harit, et pour l’Algérien Nabil Bentaleb buteur sur penalty.

Lokomotiv Moscou (Russie) – Galatasaray (Turquie) 2-0

Les deux clubs sont éliminés. Reste au Galatasaray du Cap-Verdien Garry Rodrigues, du Sénégalais Badou Ndiaye, du Nigérian Henry Onyekuru et de l’Algérien Sofiane Feghouli (entré à l’heure de jeu) à conserver la troisième place du classement, synonyme de repêchage en Ligue Europa.

GROUPE E

AEK Athènes (Grèce) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 0-2

L'Ajax Amsterdam a obtenu son billet grâce à son succès 2-0 contre l'AEK Athènes dans le groupe E. Le Marocain Noussair Mazraoui était dans le onze entrant. Blessé lors du match entre le Maroc et le Cameroun, lors duquel il a signé un doublé (2-0), son compatriote Hakim Ziyech, absent, devait suivre deux semaines de repos. Un autre Marocain, Zakaria Labyad, qui a débuté la rencontre sur le banc, est entré à la 86e minute.

Bayern Munich (Allemagne) – Benfica Lisbonne (Portugal) 5-1

Le milieu de terrain Alfa Semedo, né en Guinée-Bissau et qui évolue au Benfica Lisbonne était le seul joueur africain de la rencontre entre les Allemands du Bayern et le club portugais qui a pris une vraie correction (5-1). Semedo est entré à la 76e minute.

GROUPE F

Hoffenheim (Allemagne) – Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2-3

Le Shakhtar Donetsk s’est imposé dans les dernières minutes face à Hoffenheim (3-2). L’international algérien Ishak Belfodil était titulaire avec le club allemand et s’est fendu d’une passe décisive avec un super ballon en profondeur sur le premier but d’Hoffenheim.

Olympique lyonnais (France) – Manchester City (Angleterre) 2-2

Maxwel Cornet et Manchester City, une belle histoire. L’international ivoirien de 22 ans a été l’auteur d’un doublé à domicile face aux Anglais. Il aurait pu donner la qualification pour les huitièmes de finale à l’OL. Mais Manchester City est à chaque fois revenus au score. Maxwel Cornet avait déjà inscrit un but lors du match aller en septembre. « J’ai été très impressionné par le talent de Maxwel Cornet », a commenté Pep Guardiola ! Les Gones joueront leur billet pour les 8es de finale sur la pelouse du Shakhtar Donetsk le 12 décembre prochain et conteront certainement sur lui.

GROUPE G

CSKA Moscou (Russie) – Plzen (République tchèque) 1-2

Aucun Africain n’a disputé ce match.

AS Roma (Italie) – Real Madrid (Espagne) 0-2

Aucun Africain n’a disputé ce match.

GROUPE H

Juventus Turin (Italie) – Valence CF 1-0

Côté espagnol, le Centrafricain Geoffrey Kondogbia, le Franco-Guinéen Mouctar Diakhaby, le Franco-Sénégalais Francis Coquelin étaient titulaires.

Manchester United (Angleterre) – Young Boys Berne (Suisse) 1-0

Manchester United s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, en s'imposant sur le fil contre les Young Boys Berne (1-0) grâce à un but du Belge Marouane Fellaini. L’attaquant ivoirien Roger Assalé était titulaire et n‘a tenté qu’un seul tir. Le Camerounais Jean-Pierre Nsame a tiré deux fois au but. Le défenseur guinéen Mohamed Ali Camara était aussi titulaire.