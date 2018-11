Coupe de la Confédération 2018-2019 : Calendrier et résultats

TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER (27-28 novembre)

Nouakchott King’s (Mauritanie) – Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 1-2

Al Ahly Shandi (Soudan) – AS Nyuki (RD Congo) 1-0

Petro Atletico Luanda (Angola) – Orapa United FC (Botswana) 4-0

AS Coton Tchad N’Djamena (Tchad) – Gomido (Togo) 2-0

Hassania US Agadir (Maroc) – AS Garde nationale (Niger) 4-0

Génération foot (Sénégal) – Djoliba (Mali) 0-0

US Madinet Bel Abbes (Algérie) – LISCR (Liberia) 4-0

Rangers (Nigeria) – Defence FC (Ethiopie) 2-0

Salitas FC (Burkina Faso) – Wakriya AC (Guinée) 2-0

Mtibwa Sugar (Tanzanie) – Northern Dynamo (Seychelles) 4-0

DC Motema Pembe (RD Congo) – Les anges de Fatima (RCA) 4-1

Sewe San Pedro (Côte d’Ivoire) – Gambia Armed Forces (Gambie) 1-1

AO CMS (Gabon) – Silver Strikers (Malawi) 1-0

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) – Zimamoto (Zanzibar) 4-0

El Geco (Madagascar) – Deportivo Unidad (Guinée équatoriale) 3-1

Miracle de Bandran (Comores) – Al Ittihad (Libye) 0-8

New Stars de Douala (Cameroun) – Vital’O FC (Burundi) 0-0

Kariobangi Sharks (Kenya) – Arta Solar7 (Djibouti) 6-1

Asante Kotoko (Ghana) – Eding Sport (Cameroun ) [disqualifié]

Free State Stars (Afrique du Sud) – Mukura (Rwanda) 0-0

Green Eagles (Zambie) – Young Buffaloes (eSwatini) 2-0

Nasr Athletic Hussein Dey (Algérie) – Diables noirs (Congo) 2-0

Green Buffaloes (Zambie) – Al Merreikh Juba (Soudan du Sud) 2-0

TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR (4-5 décembre)

Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – Nouakchott King’s (Mauritanie)

AS Nyuki (RD Congo) – Al Ahly Shandi (Soudan)

Orapa United FC (Botswana) – Petro Atletico Luanda (Angola)

Gomido (Togo) – AS Coton Tchad N’Djamena (Tchad)

AS Garde nationale (Niger) – Hassania US Agadir (Maroc)

Djoliba (Mali) – Génération foot (Sénégal)

LISCR (Liberia) – US Madinet Bel Abbes (Algérie)

Defence FC (Ethiopie) – Rangers (Nigeria)

Wakriya AC (Guinée) – Salitas FC (Burkina Faso)

Northern Dynamo (Seychelles) – Mtibwa Sugar (Tanzanie)

Les anges de Fatima (RCA) – DC Motema Pembe (RD Congo)

Gambia Armed Forces (Gambie) – Sewe San Pedro (Côte d’Ivoire)

Silver Strikers (Malawi) – AO CMS (Gabon)

Zimamoto (Zanzibar) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

Deportivo Unidad (Guinée équatoriale) – El Geco (Madagascar)

Al Ittihad (Libye) – Miracle de Bandran (Comores)

Vital’O FC (Burundi) – New Stars de Douala (Cameroun)

Arta Solar7 (Djibouti) – Kariobangi Sharks (Kenya)

Eding Sport (Cameroun ) [disqualifié] – Asante Kotoko (Ghana)

Mukura (Rwanda) – Free State Stars (Afrique du Sud)

Young Buffaloes (eSwatini) – Green Eagles (Zambie)

Diables noirs (Congo) – Nasr Athletic Hussein Dey (Algérie)

Al Merreikh Juba (Soudan du Sud) – Green Buffaloes (Zambie)

16e DE FINALE ALLER (14-16 décembre)

Etoile sportive du Sahel (Tunisie) – Nouakchott (Mauritanie) ou Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

Shandi (Soudan) ou Nyuki (RD Congo) – Petro Atletico (Angola) ou Orapa (Botswana)

Zamalek (Egypte) – Coton (Tchad) ou Gomido (Togo)

Hassania (Maroc) ou Garde nationale (Niger) – Génération foot (Sénégal) ou Djoliba (Mali)

Bel Abbes (Algérie) ou LISCR (Liberia) – Defence FC (Ethiopie) ou Rangers (Nigeria)

Al Masry (Egypte) – Salitas (Burkina Faso) ou Wakriya (Guinée)

KCCA (Ouganda) – Mtibwa Sugar (Tanzanie) ou Northern Dynamo (Seychelles)

Motema Pembe (RD Congo) ou Les anges (RCA) – San Pedro (Côte d’Ivoire) ou Armed Forces (Gambie)

Raja Casablanca (Maroc) ou un club de RDC – AO CMS (Gabon) – Silver Strikers (Malawi)

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) ou Zimamoto (Zanzibar) – El Geco (Madagascar) ou Deportivo Unidad (Guinée équatoriale)

Un club du Maroc – Miracle de Bandran (Comores) ou Al Ittihad (Libye)

Al Ahly Tripoli (Libye) – New Stars (Cameroun) ou Vital’O (Burundi)

Kariobangi (Kenya) ou Solar7 (Djibouti) – Asante Kotoko (Ghana)

Al Hilal Obeid (Soudan) – Free State Stars (Afrique du Sud) ou Mukura (Rwanda)

Green Eagles (Zambie) ou Young Buffaloes (eSwatini) – Hussein Dey (Algérie) ou Diables noirs (Congo)

Cercle sportif sfaxien (Tunisie) – Green Buffaloes (Zambie) ou Al Merreikh (Soudan du Sud)

16e DE FINALE RETOUR (21-23 décembre)

Nouakchott (Mauritanie) ou Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – Etoile sportive du Sahel (Tunisie)

Petro Atletico (Angola) ou Orapa (Botswana) – Shandi (Soudan) ou Nyuki (RD Congo)

Coton (Tchad) ou Gomido (Togo) – Zamalek (Egypte)

Génération foot (Sénégal) ou Djoliba (Mali) – Hassania (Maroc) ou Garde nationale (Niger)

Defence FC (Ethiopie) ou Rangers (Nigeria) – Bel Abbes (Algérie) ou LISCR (Liberia)

Salitas (Burkina Faso) ou Wakriya (Guinée) – Al Masry (Egypte)

Mtibwa Sugar (Tanzanie) ou Northern Dynamo (Seychelles) – KCCA (Ouganda)

San Pedro (Côte d’Ivoire) ou Armed Forces (Gambie) – Motema Pembe (RD Congo) ou Les anges (RCA)

AO CMS (Gabon) ou Silver Strikers (Malawi) – Raja Casablanca (Maroc) ou un club de RDC

El Geco (Madagascar) ou Deportivo Unidad (Guinée équatoriale) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) ou Zimamoto (Zanzibar)

Miracle de Bandran (Comores) ou Al Ittihad (Libye) – Un club du Maroc

New Stars (Cameroun) ou Vital’O (Burundi) – Al Ahly Tripoli (Libye)

Solar7 (Djibouti) ou Kariobangi Sharks (Kenya) – Asante Kotoko (Ghana)

Free State Stars (Afrique du Sud) ou Mukura (Rwanda) – Al Hilal Obeid (Soudan)

Hussein Dey (Algérie) ou Diables noirs (Congo) – Green Eagles (Zambie) ou Young Buffaloes (eSwatini)

Green Buffaloes (Zambie) ou Al Merreikh (Soudan du Sud) – Cercle sportif sfaxien (Tunisie)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2018-2019 : MODE D’EMPLOI

Quarante-six équipes disputent le tour préliminaire. Les 23 rescapés rejoindront 9 clubs qualifiés d’office en 16e de finale. A l’issue de ces 16e, les vainqueurs affronteront 16 formations récemment éliminées en Ligue des champions. Les équipes qualifiées à l’issue de ce tour de cadrage disputeront une phase de groupes en février-mars 2019.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2018-2019 : CALENDRIER

Tirage au sort du Tour de cadrage : 28 décembre 2018

Tour de cadrage aller : 11 au 13 janvier

Tour de cadrage retour : 18 au 20 janvier

Tirage au sort de la phase de groupes : 21 janvier

Journée 1 – Phase de groupes : 1-3 février

Journée 2 – Phase de groupes : 12-13 février

Journée 3 – Phase de groupes : 24 février

Journée 4 – Phase de groupes : 3 mars

Journée 5 – Phase de groupes : 8-10 mars

Journée 6 – Phase de groupes : 15-17 mars

Tirage au sort des quarts de finale : 23 mars

Quarts de finale aller : 5-7 avril

Quarts de finale retour : 12-14 avril

Demi-finale aller : 26-28 avril

Demi-finale retour : 3-5 mai

Finale aller : 19 mai

Finale retour : 24-26 mai