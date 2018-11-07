CAN 2019 : la RDC avec Trésor Mputu face au Congo-B

Gardiens
1. KALAMBAY Auguy (SM SANGA BALENDE / RD Congo)
2. MOSSI NGAWI Anthony (CHIASSO FC / Suisse)
3. MATAMPI MVUMI Ley (EL ANSAR CLUB MEDINA / Arabie Saoudite)
Défenseurs
1. BANGALA LITOMBO Yannick (AS V.CLUB / RD Congo)
2. DJUMA SHABANI Wadol (AS V.CLUB / RD Congo)
3. ISSAMA MPEKO Djos (TP MAZEMBE / RD Congo)
4. LUYINDAMA NEKADIO Christian (STANDARD DE LIEGE/ Belgique)
5. NGONDA MUZINGA Glody (AS V.CLUB / RD Congo)
6. N’SAKALA Fabrice (ALANYASPOR/ Turquie)
7. TISSERAND Marcel (WOLFSBURG/ Allemagne)
8. UNGENDA MUSELENGE Bodrick Bobo (PRIMEIRO DE AGOSTO / Angola)
Milieux de terrain
1. LEMA MABIDI Chikito (RAJA CASABLANCA/ Maroc)
2. MBEMBA MANGULU Chancel (FC PORTO/ Portugal)
3. MULUMBU YUSSUF (CELTIC GLASGOW/Ecosse)
4. MPUTU MABI Trésor (TP MAZEMBE / RD Congo)
5. MUNGANGA OMBA Nelson (AS V.CLUB / RD Congo)
6. NGOMA LUAMBA Fabrice (AS V.CLUB / RD Congo)
Attaquants
1. BAKAMBU Cédric (BEIJING GUOAN / Chine)
2. BOLASIE YALA Yannick (ASTON VILLA/ Angleterre)
3. BOLINGI MPANGI Jonathan (ANTWERP / Belgique)
4. MAKUSU MUNDELE Jean-Marc ( V.CLUB / RD Congo)
5. MESCHACK Elia Lina (TP MAZEMBE/ RD Congo)
6. MUBELE NDOMBE Firmin (TOULOUSE/ France)
7. KAKUTA Gael (RAYO VALLECANO/ Espagne)