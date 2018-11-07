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CAN 2019 : la RDC avec Trésor Mputu face au Congo-B

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Florent Ibenge, le sélectionneur de l’équipe de RD Congo, a dévoilé la liste des 24 joueurs qui affronteront le Congo-Brazzaville, dans un choc crucial en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019 (groupe G). L’ex-attaquant-vedette des « Léopards », Trésor Mputu, fait son retour en équipe nationale, pour défier les « Diables rouges », le 18 novembre 2018 à Brazzaville. Les joueurs de RDC devront gagner chez leurs voisins s’ils veulent s’assurer une meilleure chance de se qualifier pour la phase finale (15 juin-13 juillet au Cameroun).

Gardiens

1. KALAMBAY Auguy (SM SANGA BALENDE / RD Congo)

2. MOSSI NGAWI Anthony (CHIASSO FC / Suisse)

3. MATAMPI MVUMI Ley (EL ANSAR CLUB MEDINA / Arabie Saoudite)

Défenseurs

1. BANGALA LITOMBO Yannick (AS V.CLUB / RD Congo)

2. DJUMA SHABANI Wadol (AS V.CLUB / RD Congo)

3. ISSAMA MPEKO Djos (TP MAZEMBE / RD Congo)

4. LUYINDAMA NEKADIO Christian (STANDARD DE LIEGE/ Belgique)

5. NGONDA MUZINGA Glody (AS V.CLUB / RD Congo)

6. N’SAKALA Fabrice (ALANYASPOR/ Turquie)

7. TISSERAND Marcel (WOLFSBURG/ Allemagne)

8. UNGENDA MUSELENGE Bodrick Bobo (PRIMEIRO DE AGOSTO / Angola)

Milieux de terrain

1. LEMA MABIDI Chikito (RAJA CASABLANCA/ Maroc)

2. MBEMBA MANGULU Chancel (FC PORTO/ Portugal)

3. MULUMBU YUSSUF (CELTIC GLASGOW/Ecosse)

4. MPUTU MABI Trésor (TP MAZEMBE / RD Congo)

5. MUNGANGA OMBA Nelson (AS V.CLUB / RD Congo)

6. NGOMA LUAMBA Fabrice (AS V.CLUB / RD Congo)

Attaquants

1. BAKAMBU Cédric (BEIJING GUOAN / Chine)

2. BOLASIE YALA Yannick (ASTON VILLA/ Angleterre)

3. BOLINGI MPANGI Jonathan (ANTWERP / Belgique)

4. MAKUSU MUNDELE Jean-Marc ( V.CLUB / RD Congo)

5. MESCHACK Elia Lina (TP MAZEMBE/ RD Congo)

6. MUBELE NDOMBE Firmin (TOULOUSE/ France)

7. KAKUTA Gael (RAYO VALLECANO/ Espagne)

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