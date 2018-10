CAN 2018 de beach soccer: le Sénégal dans le groupe du Nigeria

La Confédération africaine de football (CAF) a effectué, ce dimanche 28 octobre, le tirage au sort de la 9e Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer (football de plage), qui aura lieu du 9 au 14 décembre à Charm el-Cheikh, en Egypte. L'Egypte justement, tête de série et pays organisateur, est dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Maroc. Le Sénégal, sacré en 2016 et nation la plus titrée (quatre titres et deux finales en sept éditions), et dans le groupe B avec le Nigeria, vice-champion d'Afrique en titre, la Libye et la Tanzanie, dont c'est la première qualification pour la phase finale. Le champion d'Afrique 2018 et le finaliste seront les deux représentants de l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde au Paraguay, en novembre 2019.