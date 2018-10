Eliminatoires CAN 2019: le Cameroun peut remercier Choupo-Moting face au Malawi

Le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2019, a enregistré une deuxième victoire en trois matches vendredi en éliminatoires en venant à bout du Malawi (1-0). Dans une rencontre très fermée, les hommes de Clarence Seedorf ont assuré l’essentiel grâce à un beau but du Parisien, Eric Choupo-Moting. Ils sont leaders du groupe B devant le Maroc * .

Les spectateurs du stade Ahmadou Ahidjo du Yaoundé ont assisté pendant longtemps à un pauvre spectacle devant ce Cameroun-Malawi avant de sortir de leur torpeur à la 63e minute. C’est le moment choisi en effet par Eric Choupo-Moting pour prendre les choses en main et ouvrir le score sur un exploit individuel : le joueur du Paris SG élimine deux défenseurs avant de déclencher une frappe soudaine à l’entrée de la surface qui finit dans le petit filet gauche de Charles Swini.

Avant cette révolte du néo-capitaine des Indomptables, les supporters ont donc assisté à une heure soporifique qui a vu les hommes de Clarence Seedorf incapables de prendre à défaut la rugueuse équipe malawienne. Malgré une possession de balle de 75% contre 25 en première mi-temps, les Camerounais n’ont pu cadrer qu’un seul tir sur sept tentatives.

Première sélection pour Ntep et Onguéné

C’est une deuxième victoire en trois sorties dans ces éliminatoires pour le Cameroun, et le premier succès pour Clarence Seedorf après le match nul (1-1) face aux Comores pour sa première en tant que nouveau sélectionneur. Les Camerounais ne retiendront que la victoire sur cette rencontre en attendant de voir un peu plus la patte de l’ex-international hollandais se poser véritablement sur le style de jeu des champions d’Afrique en titre et organisateurs de la prochaine CAN.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #AFCON2019Q #CMRMWI pic.twitter.com/ZWvS1iEZ8V CAF (FR) (@caf_online_FR) 12 octobre 2018

Les Indomptables peuvent se satisfaire des premiers pas de Paul Georges-Ntep, ex-international espoir français, qui a honoré sa première sélection avec une entrée remarquée dans la dernière demi-heure de la rencontre (61e). L’autre néo-Indomptable, Jérôme Onguéné, défenseur du club autrichien du Red Bull Salsbourg, a été titularisé au poste de latéral droit pour sa première cape.

*Le Cameroun, qualifié d’office pour la CAN 2019, dispute les matches du groupe B. Ses résultats seront toutefois comptabilisés dans le classement final. Si le Cameroun finit 1er, le 2e sera qualifié pour la CAN. Si le Cameroun finit 2e, le 1er sera qualifié. Si le Cameroun finit 3e ou 4e, en revanche, le 1er sera qualifié et le 2e éligible pour une place de meilleur second.

