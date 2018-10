Eliminatoires CAN 2019: les matches entre la Sierra Leone et le Ghana ne seront pas reprogrammés

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé, ce jeudi 11 octobre, l'annulation des matches entre le Ghana et la Sierra Leone, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019 (groupe F). Le match aller devait se tenir ce 11 octobre à Kumasi et le match retour était prévu à Freetown le 14 octobre. La CAF a sanctionné la Sierra Leone pour ingérences gouvernementales au sein de sa fédération nationale.

En outre, la CAF indique que ces deux matches ne seront pas reprogrammés. Mais l'instance continentale n'a pas précisé si ces rencontres seront données gagnées sur tapis vert aux Black Stars du Ghana, ce qui laisse planer pour l'heure l'incertitude sur la hiérarchie du groupe F. Le sort des deux matches restants de la Sierra Leone face au Kenya (le 16 novembre) et face à l'Ethiopie (le 22 mars 2019) n'est pas encore décidé non plus. Dans un message communiqué à la BBC, la CAF indique sur cette décision sera prise « en fonction de la décision de la Fédération sierra-léonaise ». Pour rappel, la Fifa reproche au gouvernement le limogeage d'Isha Johansen et de Christopher Kamara, respectivement présidente et secrétaire général de la Fédération sierra-léonaise de football, pour des faits de corruption présumés qu'ils nient. La Fifa a exigé le retour des deux dirigeants à leurs postes.