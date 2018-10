Eliminatoires CAN 2019: la Sierra Leone forfait face au Ghana (officiel)

La Confédération africaine de football (CAF) a entériné le forfait des Leone Stars pour les deux matchs qui étaient programmés jeudi 11 octobre et lundi 15 octobre face au Ghana dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. « Les matches de qualification Ghana vs Sierra Leone et Sierra Leone vs Ghana ont été annulés en raison du fait que la SLFA ne remplissait pas les conditions stipulées dans la lettre envoyée par la CAF sur la décision de suspension de la FIFA la Fédération », indique la CAF sur son compte Twitter. La Fédération de la Sierra Leone (SLFA) avait été suspendue par la FIFA vendredi dernier pour ingérence gouvernementale. Elle n’a pas réussi à faire lever cette sanction dans les temps. La FIFA reproche au ministre des Sports le limogeage de la présidente et du secrétaire général de la SLFA Isha Johansen et Chris Kamara. Tous deux sont accusés par le gouvernement sierra-léonais de corruption, matchs truqués et direction défaillante. La FIFA exige le rétablissement officiel de la présidente Johansen.