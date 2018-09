Ligue des champions UEFA: Asamoah offre à Icardi un but d'anthologie

A 25 ans, Mauro Icardi a joué son premier match de Ligue des champions. Et pour cause: l'Inter Milan, son club avec lequel il s'est hissé parmi les meilleurs attaquants du monde, n'avait plus disputé la reine des compétitions d'Europe depuis six longues années. Ce mardi 18 septembre, l'Argentin a donc goûté à la C1 pour la première fois. Et il a brillé de mille feux.

Kwadwo Asamoah au centre pour le chef-d'oeuvre de Mauro Icardi

Opposés à Tottenham à Giuseppe-Meazza, les Lombards se sont retrouvés à courir après le score face aux Anglais. Christian Eriksen a en effet ouvert le score (53e). Mais alors qu'on se dirigeait vers une contre-performance italienne, Icardi est sorti de sa boîte.

Pour être exact, c'est d'abord Kwadwo Asamoah qui s'est illustré. Le Ghanéen, aligné sur le flanc gauche de la défense, a déboulé et adressé un centre parfait à l'entrée de la surface pour Mauro Icardi. Le capitaine de l'Inter a alors déclenché une superbe reprise de volée qui n'a pas laissé l'ombre d'une chance au gardien Michel Vorm (86e). Un but splendide donc de la part d'Icardi.

On se rappellera surtout du buteur, mais lui n'a sans doute pas oublié qui l'a servi dans des conditions idéales. Et dans le temps additionnel, l'Inter Milan a marqué le but de la victoire (2-1). Cruel pour les Spurs de l'Ivoirien Serge Aurier, qui a joué toute la rencontre.

Garry Rodrigues lance Galatasaray, Eric Choupo-Moting découvre le PSG

Garry Rodrigues, lui, n'a pas donné de passe décisive. Par contre, il a trouvé le chemin des filets. L'attaquant du Cap-Vert, aligné d'entrée avec Galatasaray face au Lokomotiv Moscou, a ouvert le score dès la 9e minute sur une action où il a presque tout fait tout seul: provocation balle au pied, percussion au moment de repiquer dans l'axe, puis lourde frappe à l'entrée de la surface. Un fort joli but qui a lancé la belle soirée du club turc, vainqueur facile des Moscovites (3-0).

A noter que lors de la victoire de Liverpool face au PSG (3-2), seuls deux des quatres joueurs africains des Reds ont foulé la pelouse d'Anfield Road. Sadio Mané et Mohamed Salah étaient titulaires, contrairement à Naby Keïta et Joël Matip, restés sur le banc. Côté parisien, Eric Choupo-Moting est entré pour les dix dernières minutes; le Camerounais a porté le maillot de Paris pour la première fois. Il n'en gardera sans doute pas un bon souvenir avec ce revers concédé dans le temps additionnel.