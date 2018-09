CAN 2019: le Sénégal sait à quoi s’attendre face à Madagascar

Le souvenir de ce match Madagascar-Sénégal (2-2) du 13 novembre 2015 est encore frais dans la tête de beaucoup de joueurs Sénégalais. Ils sont encore sept dans le groupe actuel à avoir été du voyage de 2015. Ce jour-là, le Sénégal a frôlé une défaite historique et Aliou Cissé son premier revers en match officiel huit mois après son arrivée à la tête de la sélection. Les Lions se sont retrouvés menés 2-0 jusqu’à la 70e minute et un but de Mame Biram Diouf, avant une réalisation de Sadio Mané (82e).

Sadio Mané : « On est en Afrique, il faut s’adapter »

Regroupée pendant quatre jours en région parisienne dans le Val d’Oise cette semaine, la sélection mondialiste en 2018 a préparé la rencontre de dimanche avec le souvenir de 2015. « Je me rappelle d’un match très difficile dans des conditions assez difficiles, confie Abdoulaye Diallo, gardien de but titulaire lors de cette rencontre. La dernière fois, ils nous ont peut-être un peu surpris en début de match. Là, on y va en sachant à quoi nous attendre. Ce sera à nous de répondre présent. On ne pourra pas invoquer l’effet de surpris. »

Même s’il soutient que son équipe sera prête, le sélectionneur Aliou Cissé s’attend un gros match. A l’image de celui de 2015 ? « Ce ne sera pas le même match, répond-il. Ce sera un match difficile. L’équipe malgache a progressé, elle a enregistré de nouvelles arrivées et des joueurs de qualité. Deux ans sont passés et de notre côté aussi, nous avons progressé. Nous allons là-bas avec énormément de confiance ».

Forfait de Niang, Sabaly et Guèye

Le Sénégal a débarqué à Madagascar dans la nuit du jeudi au vendredi. Après fatigue accumulée avec les 13h de vol, les Lions vont affronter la ferveur du public malgache, et évoluer sur la mauvaise pelouse du stade municipale de Mahamasina. « Le Sénégal sait déjà ce qu’il avait trouvé à Madagascar il y a deux ans et demi: une pelouse catastrophique. Ce sera la plus grosse difficulté », laisse croire Abdoulaye Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Pour la star de l’équipe, Sadio Mané, l’état de la pelouse ne sera pas une excuse. « On est en Afrique, il faut s’adapter », affirme le joueur de Liverpool.

Vainqueur de la Guinée équatoriale (3-0) lors de la première journée, tout comme Madagascar qui a battu le Soudan (3-1), le Sénégal visera une deuxième victoire en deux matches. Mais ce sera sans trois de ses titulaires lors du Mondial 2018. Le défenseur Youssouf Sabaly, le milieu de terrain Idrissa Guèye et l’attaquant Mbaye Niang ont tous déclaré forfait.