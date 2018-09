Un sacré pari pour le Camerounais Eric Choupo-Moting au PSG

« Y’a plus pétrole au Qatar ou quoi ? » L’arrivée d’Eric-Maxim Choupo-Moting au Paris Saint-Germain (PSG), club détenu par ce riche Etat gazier du Golfe persique, a été fraichement accueillie par les supporters du PSG, ce 31 août 2018, sur les réseaux sociaux. « Je crois tellement peu en #ChoupoMoting que je vais faire un pari, lance un autre fan du club champion de France de football. Si il marque plus de 17 buts cette saison 2018-2019, toutes compétitions confondues, je me rase la tête, je m'achète le maillot de Paname floqué avec son blaze (sic) et je présente mes excuses ».

C’est peu de dire que l’annonce du contrat de deux ans signé par le Camerounais a surpris. Son recrutement est en effet un choix de l’entraîneur Thomas Tuchel. L’Allemand a eu son compatriote – Choupo-Moting est né et a grandi en Allemagne – sous ses ordres, à Mayence, entre 2011 et 2014. Le nouveau coach a ainsi résumé le futur rôle de doublure de l’Uruguayen Edinson Cavani : « Ce n'est pas facile d'être le "back-up" d'Edi (sic). Tu ne peux pas attendre beaucoup de minutes de jeu et en même temps tu dois être positif, travailler dur. Il a un caractère top. Nous devions avoir un joueur avec ces caractéristiques. »

Libre de tout contrat, le natif de Hambourg présentait en outre l’avantage de pouvoir s’engager sans indemnité de transfert. Un atout certain pour Paris dont les finances sont surveillées par la confédération européenne (UEFA), dans le cadre du fair-play financier.

Un attaquant polyvalent, mais pas un buteur

Eric-Maxim Choupo-Moting devra donc tout donner durant quelques bouts de match, et ce sans états d’âme. « Franchement, c’est comme un rêve, a réagi l’intéressé sur psg.fr. C’est un des plus grands clubs au monde. Je suis très très fier d’être ici. Et on se trouve dans la ville de l’amour, dans une ville incroyable. Mon père est camerounais et je parle français. Je pense que ce sont des signes ».

A 29 ans, celui qui a notamment évolué en Allemagne à Hambourg SV (2007-2011) et Schalke 04 (2014-2017) avant de passer par Stoke City en Angleterre (2017-2018) s’est lancé un sacré défi. Il devra entre autre séduire le très exigeant public du Parc des princes.

Sa polyvalence – il peut également jouer à gauche ou en position de deuxième attaquant – sa justesse technique et son humilité lui permettront peut-être de se faire une place au soleil. En revanche, le « Lion indomptable » n’a jamais été un « serial-buteur », que ce soit en équipe nationale ou en club… Mais avec Cavani, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, les Parisiens sont déjà suffisamment armés en la matière.