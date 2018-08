Ligue 1: avec Angers, le Sénégalais Cheikh Ndoye retrouve sa «maison»

Capitaine et élément important du club français d’Angers (Ligue 1) de 2015 à 2017, le Sénégalais Cheikh Ndoye est revenu dans la formation angevine après un an passé en Angleterre. Le milieu de terrain n’a pas tardé à retrouver ses bonnes sensations.

A le voir jouer samedi lors de la défaite d’Angers face au PSG (1-3), c’est comme s’il n’était jamais parti. Cheikh Ndoye a été le leader du milieu angevin pour sa première titularisation de la saison dans une équipe qu’il a bien connue. Imposant son physique dans les duels, colmatant les brèches dans sa défense, le milieu de terrain sénégalais s’est même offert une belle occasion sur une reprise de la tête captée par le gardien parisien Alphonsez Areola. Malgré une condition physique encore imparfaite, il a montré que son exil d’une saison en Angleterre n’avait rien changé.

Il y a un quasiment un an, Cheikh Ndoye, capitaine d’Angers, finissait son contrat avec le club de l’ouest de la France et s’engageait avec l’équipe londonienne de Birmingham (Championship, 2e division). Il ne se doutait pas qu’il allait revenir au bercail aussi vite. « C’est allé très vite, confirme Ndoye. Le contact avait déjà eu lieu lors du dernier mercato d’hiver, mais cela n’a pas pu se faire. Les dirigeants m’ont relancé cet été, et voilà, je suis là. » L’ancien capitaine d’Angers de 2015 à 2017 n’a pas beaucoup hésité quand l’opportunité s’est présentée de revenir dans ce club où il a inscrit 14 buts en deux saisons. « Je me suis certes bien adapté à Birmingham avec 39 matches joués, mais je n’étais pas titulaire à toutes les rencontres. Après les dirigeants angevins ont tout fait pour me faire revenir. Cela m’a motivé et je savais que je n’aurais aucun souci pour retrouver mes sensations à Angers, parce que c’est chez moi, c’est ma maison, et j’ai plus de chances de jouer tous les week-ends ».

Manceau : « Cheikh ne lâche jamais rien »

Si le président Said Chabanne et l’entraîneur Stépahne Moulin se félicitent de récupérer leur roc, les coéquipiers de Ndoye sont également ravis du retour de leur ex-capitaine. « On est contents de le revoir avec nous, confie l’arrière droit Vincent Manceau. Cheikh nous apporte sa "gniaque", son tempérament de gagneur. Il ne lâche jamais rien. Quand il était là, c’était un vrai gagneur. Aujourd’hui, il est revenu nous apporter cet état d’esprit. Dans le jeu, il nous aide avec son côté physique, son jeu de tête. Il va beaucoup nous apporter cette saison. »

Et après ? Pour l’instant, le milieu de terrain qui a disputé la Coupe du monde 2018 avec le Sénégal n’est que prêté cette saison par Birmingham. « Je ne sais pas de quoi demain sera fait, affirme Ndoye. Aujourd’hui, je me concentre sur la saison qui vient de débuter. Mon objectif et de jouer le plus possible et aider Angers à se maintenir. A la fin de la saison, on fera le bilan. »