Nayef Aguerd, une nouvelle tête marocaine en Ligue 1

La Ligue 1 a débuté vendredi 10 août. De son côté, Dijon a engrangé une première victoire face à Montpellier 1-2. Si Nayef Aguerd n’était pas sur la feuille de match, on devrait le découvrir très bientôt. « Je suis heureux et j‘ai hâte de commence les entraînements. J’ai 22 ans et une marge de progression. La Ligue 1 est un championnat de qualité et c’est un bon tremplin. C’est bien de mettre les pieds en Europe dans un club qui va me faire progresser », racontait-il sur le site internet du club de Dijon.

Les bons conseils de Walid Redragui

C’est en partie grâce à Walid Redragui que le jeune Aguerd est arrivé dans le club bourguignon. Redragui, finaliste de la CAN 2004 en Tunisie, ancien joueur de Dijon, lui a conseillé de signer sans hésiter. « Il m’a donné ma chance au FUS Rabat (D1 marocaine) et je le remercie », dit Nayef Aguerd. L’international marocain qui est né à Kénitra a été formé à l'Académie Mohammed VI. Il a rejoint le FUS de Rabah en 2014.

« Malgré sa taille (1.88m), il est assez rapide. Il doit encore s’affirmer davantage dans les duels. C’est un élément très prometteur qui possède une grande marge de progression », avançait en juin dernier Sébastien Larcier, responsable du recrutement à Dijon à propos de celui qui possède la particularité d’être gaucher.

Aguerd était pressenti pour participer à la Coupe du monde 2018. Mais le défenseur central n’avait finalement pas été retenu par Hervé Renard. En début d’année, il avait participé au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) au Maroc, remporté par le pays hôte face au Nigeria (4-0).

A l'aise balle au pied et à la relance

Aguerd, qui inscrit le premier but de sa carrière en Botola Pro à seulement 18 ans, était sur le banc le jour de la finale. Mais il avait participé activement au titre durant tout le tournoi. Il avait été le seul à avoir disputé les 3 matches du premier tour. Réputé calme, à l'aise balle au pied et à la relance, Aguerd a été convoqué pour la première fois en A, le 31 août 2016, en amical contre l'Albanie. Avec la sélection olympique, il a participé en 2015 au Tournoi de Toulon et joué face à la Chine et au Mexique.

« Nous sommes satisfaits d’avoir conclu ce transfert avec le FUS de Rabat, car plusieurs autres clubs européens étaient également intéressés, a expliqué Olivier Delcourt le président de Dijon. C’est un joueur que nous suivons depuis plusieurs mois. Nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter son adaptation ici ». Nayef Aguerd qui s’est engagé jusqu’en juin 2021 devrait faire très rapidement son apparition sur les pelouses de Ligue 1.