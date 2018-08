Egypte : Emad Meteb tire lui aussi sa révérence

S’il n’était pas forcément le footballeur égyptien le plus connu à l’étranger, Emad Meteb a longtemps été considéré comme le fidèle lieutenant de Mohamed Aboutrika. Ils formaient un duo d’attaque redoutable à Al Ahly et en équipe nationale. Il aura en outre été l’un des attaquants les plus importants de la génération dorée des « Pharaons », champions d’Afrique en 2006, 2008 et 2010.

Hormis le gardien de but Essam El Hadary (45 ans) et le défenseur Ahmed Fathy (33 ans), il ne reste plus beaucoup de joueurs de la grande équipe d’Egypte qui a gagné trois fois de suite la Coupe d’Afrique des nations (2008, 2010, 2012) encore en activité.

L’un de ses plus éminents représentants, Emad Meteb, vient en effet d’annoncer sa retraite. L’attaquant de 33 ans, qui a longtemps formé un redoutable trio d’attaque avec le milieu offensif Mohamed Aboutrika et l’ailier Mohamed Barakat, raccroche les crampons après un prêt de quelques semaines à Al Taawoun FC en Arabie Saoudite.

Un palmarès impressionnant

Ce sont évidemment ses 25 années passées à Al Ahly du Caire que les fans de football retiendront. Avec son club formateur (1993-2003), le natif de Sharkia (nord du pays) a tout remporté ou presque, entre 2003 et 2018 : onze titres de champion national, trois Ligues des champions et une pléthore d’autres trophées. De quoi lui conférer l’un des plus beaux palmarès du football égyptien et africain avec ceux d’El Hadary et d’Aboutrika.

Buteur régulier, vif et habile, Emad Meteb savait aussi se muer en scoreur décisif, comme en finale retour de la Coupe de la Confédération 2014, face au Séwé Sport San Pedro avec une réalisation à la 90e+6.

Seule ombre au tableau, comme la plupart de ses ex-coéquipiers chez les « Pharaons », Emad Meteb n’aura pas connu la joie d’une phase finale de Coupe du monde. C’est quelques jours seulement après la participation de l’Egypte au Mondial 2018 que le « Diable rouge » du Caire a décidé de tirer sa révérence, son compteur en sélection étant de 28 buts en 72 rencontres.