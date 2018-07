Chancel Mbemba, un Congolais au FC Porto

Chancel Mbemba part pour découvrir un troisième championnat après la Belgique et l’Angleterre. L’international congolais qui était arrivé de Newcastle (Angleterre) en 2015, après avoir fait ses armes à Anderlecht (Belgique), sera désormais sous les couleurs de Porto (Portugal). Mbemba a signé pour quatre années.

Environ 6,5 millions d’euros pour le recruter

A Porto, celui qui compte notamment un titre de champion de Belgique, rejoindra le trio africain Brahimi-Aboubakar-Marega, sous la houlette de Sérgio Conceição.Les dirigeants du FC Porto ont déboursé environ 6,5 millions d’euros pour le recruter, alors qu’il était dans l’impasse à Newcastle. Des Magpies qui avaient pourtant déboursé 12 millions d’euros pour s’offrir ses services. La saison dernière, Mbemba avait été titularisé à 5 reprises et joué 9 rencontres en Premier League contre 33 la saison précédente.

Chancel Mbemba a appris à jouer au football dans les rues de Kinshasa et a fait ses débuts à l’ES La Grace et au FC MK Étanchéité. C’est là que le manager Fabio Baglio (l’agent de l'attaquant Dieumerci Mbokani) l’a remarqué et il l’a emmené faire un test à Anderlecht en 2011. Deux années plus tard, il découvre la Ligue des champions à Lisbonne lors d’une rencontre contre le Benfica. En septembre 2014, il inscrit un doublé contre Galatasaray. Mbemba compte 11 rencontres de Ligue des Champions (C1) depuis le début de sa carrière. S'il n’évoluera plus dans le championnat le plus médiatisé au monde, il devrait donc retrouver la C1 avec Porto.

Découvert par l'entraîneur français Claude Le Roy, ce fils d’une basketteuse professionnelle, et d’un père gardien de but, compte 42 sélections avec les Léopards et a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2015 dont il a disputé tous les matches jusqu'en petite finale. La RD Congo terminant à la troisième place de la compétition. Il est aussi du voyage lors de la CAN 2017 au Gabon où la RDC est éliminée par le Ghana en quarts de finale. Il sera un des hommes de base des Léopards pour la course à la qualification à la CAN 2019 au Cameroun.