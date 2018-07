Mondial 2018: Nijni Novgorod, l'ouverture au monde

Nijni Novgorod, ville interdite aux étrangers entre 1959 et 1991, accueille vendredi 6 juillet le quart de finale entre la France et l’Uruguay. Cette cité industrielle connue pour sa fabrication d’armes est également la ville où Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975, a été assigné à résidence. Reportage.

De notre envoyé spécial en Russie,

« Enfin quelqu’un qui parle ma langue ! », s’exclame une jeune fille au moment où notre collègue de la rédaction russe commande une boisson en terrasse. Nous sommes dans la rue Bolshaya Pokrovskaya, longue artère piétonne que les supporters du monde entier arpentent de long en large depuis le début du Mondial. L'endroit est festif, des groupes de musiciens animent les lieux.

Rebaptisée Gorky en 1939

De mémoire de Nijégorodien, on n’avait jamais vu autant d’étrangers, dans cette cité d’environ 1,3 millions d'habitants considérée comme la cinquième ville du pays. Il faut dire qu’entre 1959 et 1991, il était impossible de fréquenter Nijni Novgorod si l’on n’était pas citoyen russe.

Andreï Sakharov, physicien nucléaire, militant pour les droits de l'homme, les libertés civiles et la réforme de l'Union soviétique et prix Nobel de la paix en 1975, y a été assigné à résidence. A l’époque, la ville avait été rebaptisée Gorky (en 1939), empruntant le nom d’un célèbre écrivain russe, né en 1868 à Nijni.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Gorki fournissait des équipements militaires pour le front. Ensuite, elle deviendra « ville fermée » à cause de ses usines d'armement (1959). Après la dissolution de l’Union soviétique, Nijni Novgorod retrouve son nom et s’ouvre à nouveau (1991). Et ce, grâce au gouverneur Boris Nemtsov, opposant à Vladimir Poutine, assassiné dans la nuit du 27 au 28 février 2015 en plein centre de Moscou, à quelques pas du Kremlin.

Les habitants remercient Boris Nemtsov

« A Nijni, les habitants remercient encore la décision de Boris Nemtsov. Avant, les bateaux de croisières qui naviguaient sur la Volga n’avait pas le droit d’accoster », raconte Andreï Repine, journaliste à Kommersant, quotidien économique russe.

« Je me suis installé ici en 1997 et je me souviens d’une ville lugubre avec une population assez fermée. Aujourd’hui, elle a beaucoup changé. Les jeunes n’ont pas connu cet époque, ils voyagent désormais à l’étranger et la Coupe du monde ne fait que renforcer l’esprit d’ouverture », explique Andreï Repine à propos de ce grand centre industriel qui vit de la chimie, de la métallurgie, sans oublier le nucléaire.

« On ne peut pas dire qu’il y ait eu un changement radical après l’ouverture de la ville. Mais depuis 10 ans, on voit des choses différentes, avec par exemple la construction de centres commerciaux. Il y a aussi de nouveaux quartiers qui apparaissent à l’extrémité de la ville », détaille Andreï Repine. Pour le Mondial 2018, Nijni Novgorod a construit un stade et s’est dotée d’un nouvel aéroport. De nouvelles routes ont vu le jour pour fluidifier le trafic. De nombreux bâtiments ont été restaurés.

Connue pour ses vieilles maisons en bois

Nijni Novgorod est aussi connue pour ses maisons en bois en plein cœur de la ville que des groupes d’activistes voudraient préserver. Depuis six mois, le nouveau gouverneur a entamé un dialogue avec les défenseurs de ce patrimoine. « Comme dans toutes les grandes villes, les promoteurs immobiliers sont intéressés par la moindre parcelle », avance Andreï Repine.

A Nijni Novgorod, les touristes présents par milliers admirent Le kremlin érigé au XVIe siècle. Ils ont aussi la possibilité d’emprunter le plus long téléphérique d’Europe au-dessus de la Volga et d’aller découvrir la ville de Bor. Sans oublier la visite de l’église de la Nativité et de la Vierge Marie, au style baroque avec des coupoles colorées. L’édifice a été financé par un marchand de sel au XVIIe siècle.

La visite d'Alexandre Dumas et Théophile Gautier

L'écrivain français Alexandre Dumas avait fait escale ici en 1858 au cours de son voyage en Russie, qu'il décrira dans son livre De Paris à Astrakhan. La ville a également été visitée par le poète français Théophile Gautier. Nijni Novgorod est réputée pour ses universités et aussi l’apprentissage de la langue de Molière. « Je suis allé voir mon correspond à Rennes et je connais Paris », nous a raconté un jeune volontaire ravi de pratiquer son français.

« Avant le début du Mondial, ici, il y a eu beaucoup de critiques de la part de la population, qui reprochait les moyens colossaux mis pour accueillir l’évènement », précise Andreï Repine. « Mais aujourd’hui, avoir le Mondial avec autant de monde dans une ville qui a été fermée pendant 25 années reste un bonheur immense pour une grande partie de la population. Tout le monde se souviendra des supporters suédois qui ont mis une ambiance incroyable dans le cœur de la ville », ajoute-t-il.

Sauf pour notre jeune serveuse qui a certainement réagi plus par fatigue que par peur de l’étranger !