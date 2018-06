Mondial 2018: Eliminés, les Sénégalais ne se cherchent pas d’excuses

De notre envoyé spécial à Samara,

« C’est triste pour nous, c’est triste pour notre peuple et c’est triste pour le continent africain, résume le milieu de terrain sénégalais Cheikh Ndoye, deux heures après une défaite 0-1 fatale face à la Colombie. Vous savez, quand on est éliminé comme ça, ça ne peut être que triste. On est tous dégoûtés ».

Les « Lions de la Téranga » rêvaient de huitièmes de finale et de grandeur en Russie. Mais ils quittent la Coupe du monde en finissant à la 3e place du groupe H, derrière les Colombiens et surtout derrière les Japonais. Le Japon, à égalité parfaite avec le Sénégal, est en effet qualifié parce qu’il a récolté moins de cartons jaune durant ce premier tour.

« Ce sont des choses que nous ne pouvions malheureusement pas maîtriser, soupire le défenseur Lamine Gassama. On a fait le maximum pour l’équipe. Du coup, on a parfois fait preuve de maladresse et reçu des cartons. Hélas, ça fait aussi partie du jeu. C’est cruel de passer à côté d’une qualification à cause d’un nombre conséquent de cartons jaunes ».

« Certains m’ont dit qu’il y avait penalty, d’autres m’ont dit que non »

Le latéral droit ne voulait pas, en revanche, s’en prendre à l’arbitre qui a accordé un penalty à Sadio Mané mais qui est revenu sur sa décision après avoir consulté la vidéo. Milorad Mazic a estimé que Davinson Sanchez avait touché le ballon avant de déséquilibrer Mané. « Personnellement, en voyant l’action sur le terrain, j’étais assez mitigé, explique Gassama. De là où j'étais, j’ai eu l’impression qu’il avait touché le ballon. Donc, je ne veux pas trop interpréter cette décision. Certains m’ont dit qu’il y avait penalty, d’autres m’ont dit que non. Je ne me focalise pas sur ce fait de jeu ».

L’équipe du Sénégal peut aussi s’en vouloir, alors qu’elle a pourtant eu de la réussite lors de sa victoire 2-1 face à la Pologne et son match nul 2-2 face au Japon. Les Sénégalais ont notamment été rejoints trois fois au score durant ce premier tour. Un manque de concentration coupable. « On l’a encore vu aujourd’hui, sur un coup de pied arrêté, déplore l’attaquant Moussa Sow. Avant le but [de Yerry Mina sur corner, Ndlr], la Colombie n’avait pas vraiment été dangereuse. Mais on a encaissé ce but et c’est vraiment dommage ».

« Je pense qu’on a gagné le respect »

Malgré l’immense déception, l’attaquant Keita Baldé voulait toutefois rester positif, à quelques semaines des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations 2019. « Je suis très fier de l’équipe parce qu’elle a tout donné, glisse le joueur de l’AS Monaco (France). Je pense que tout le monde a été admiratif, même les équipes européennes. Même les Colombiens ont dit qu’on avait une très bonne équipe et qu’on avait très bien joué. Je pense qu’on a gagné le respect ».

Coupe du monde 2018: calendrier, résultats et classements