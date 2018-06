Mondial 2018: la Tunisie, éliminée, à la recherche d’un nouveau succès

Saransk, envoyé spécial au Mondial.

Face au Panama, les Tunisiens vont tenter de quitter la Russie avec un succès. Sauf que le moral, après la défaite face à la Belgique (5-2), semble être au plus bas. Et le sélectionneur Nabil Maaloul ne l’a pas caché. « On avait des attentes très élevées, et j’ai du mal à remotiver mes troupes », explique le technicien en conférence de presse.

Gagner pour finir sur une bonne note

Pourtant, le jeune Ellyes Skhiri, présent à ses côtés, parlait de sa Coupe du monde comme d' « une grande expérience ». « C’est important de gagner ce match pour finir sur une bonne note. Nous avons eu deux matchs difficiles et nous n’avons pas triché. Nous devons être conquérants », avance le joueur de Montpellier.

Pour ce Mondial 2018 en Russie, Nabil Maaloul a fait appel à de jeunes joueurs qui constituent selon lui la relève des Aigles. L’ancien entraîneur de l’Espérance de Tunis en tire en tout cas sa plus « grande fierté ». « On m’a laissé faire avec de nouveaux joueurs et je remercie la fédération », explique Maaloul. Il annonce d’ailleurs des changements face au Panama, notamment à cause des blessures de Syam Ben Youssef et de Dylan Bronn.

Un remplaçant de dernière minute

De plus, la Tunisie a fait venir en Russie un quatrième gardien après les forfaits des deux premiers sur blessure, mais la Fifa doit encore lui accorder une dérogation. Le titulaire Mouez Hassen (Châteauroux) est sorti sur une luxation à l'épaule dans les premières minutes de son premier match, le 18 juin contre l'Angleterre (défaite 2-1). Le médecin de l'équipe tunisienne a indiqué mardi 26 juin sur la page Facebook de la fédération que son remplaçant Farouk Ben Mustapha était à son tour forfait pour une « blessure légère au genou » contractée durant un entraînement.

« Nous tenons à présenter nos excuses aux supporteurs tunisiens nombreux dans le stade, nous avons fait de notre mieux, nous tâcherons de nous améliorer à l'avenir », avait lâché Nabil Maaloul à l’issue de la rencontre face à la Belgique. Et l’avenir n’a jamais été aussi proche.