Mondial 2018: la Tunisie déchante, la Belgique confiante

« La Tunisie voulait faire pression et gagner ce match, mais ils ont laissé des espaces et notre mérite, c'est d'avoir profité de ces espaces ». Roberto Martinez, sélectionneur belge, avait l’air très serein après le 5-2 de son équipe face aux Aigle de Carthage a de quoi être satisfait pour le moment.

Les Diables Rouges n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, venus pourtant dans l’espoir au minimum d’accrocher la sélection belge. Saignante offensivement, la Belgique d'Eden Hazard et de Romelu Lukaku, auteurs chacun d'un doublé, a fait un grand pas vers les huitièmes de finale. Au passage, Lukaku est devenu le premier buteur belge à marquer 4 buts dans un Mondial. Il rejoint le Portugais Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs du Mondial 2018.

Des talents individuels et une attitude collective pour la Belgique

« J'ai vu une équipe bien équilibrée avec des joueurs prêts à s'aider. On a marqué grâce à des talents individuels mais aussi grâce à une attitude collective qui est la bonne », observe Roberto Martinez. « C’est super, on a mis la manière, raconte le milieu de terrain Axel Witsel. On a fait une grosse prestation aujourd’hui et on pense désormais à récupérer pour l’Angleterre. On devra être plus attentif. On doit rester équilibrer pour stopper les contres. Il faut continuer comme ça ».

La joie qui se lisait sur le visage de Witsel contrastait avec la déception du coach tunisien. « Dès le tirage au sort, on savait que la Belgique serait un adversaire extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier que les Belges sont supérieurs. Mais nous tenons à présenter nos excuses aux supporteurs tunisiens nombreux dans le stade, nous avons fait de notre mieux, nous tâcherons de nous améliorer à l'avenir », dit-il. Il ajoute : « Prendre une débâcle 5 à 2, c'est ridicule. On n'a pas été ridicule quand on voit la possession (52/48 pour la Belgique), mais athlétiquement on n'a pas suivi. »

Siam Ben Youssef : « Nous avons perdu trop de ballons »

Le Tunisien Siam Ben Youssef, qui a vécu un match compliqué, a eu du mal à encaisser la défaite. Il est à l’origine du penalty en début de rencontre après une faute dans la surface sur Eden Hazard. « On voulait faire quelque chose de bien. Mais on a fait trop d’erreurs. Nous avons perdu trop de ballons. Notre dernier match sera important et nous sommes tout de même motivés pour la rencontre face au Panama qui nous tient à cœur », avance-t-il en traînant la patte.

« C’est dur à digérer. On a poussé, on a essayé de jouer notre jeu. Il va falloir apprendre de ses erreurs. Nous leur avons offert des buts. C’est un apprentissage difficile », se lamente Anice Badri qui veut gagner face au Panama pour sortir la tête haute.

