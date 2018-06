L’œil de Patrice Neveu: «Je suis contre l'arbitrage vidéo»

Avant le début de ce Mondial, j’étais contre la vidéo, et je m’aperçois que l’arbitrage d’aujourd’hui fait encore plus parler qu’avant. Je ne pense pas que cela va s’améliorer comme le prétendent certains. C’est tout de même bizarre comme gestion. On se retrouve à regarder des matches avec des arbitres qui font appel à l'image et d’autres non. Où est la règle ?

Parfois, je vois des fautes et l’arbitrage central ou vidéo ne semble pas vouloir faire intervenir l'image. Sur le but de Cristiano Ronaldo face au Maroc, j'estime qu'il y a une faute sur l’attaquant Khaled Boutaïb. Je trouve qu’il y a trop d’erreurs de jeu qui ne sont pas revues à la vidéo.

Franchement, je cherche encore ce qu’apporte la vidéo au football. De tout temps, l’arbitre était le maître du jeu. Et tout le monde sait qu’il ne peut pas tout voir précisément. Et c’est vrai pour les deux équipes. D’ailleurs, on a coutume de dire que sur une saison, les erreurs d’arbitrage s’équilibrent. Est-ce que les injustices ne grandissent pas avec cet arbitrage vidéo ? On a coutume de dire qu’un bon arbitre, c’est quelqu’un dont on ne parle pas si la rencontre s’est bien déroulée !

J’ai peur que ce système de vidéo déresponsabilise et décrédibilise l’arbitre. Il a un élément supérieur au-dessus de la tête. Franchement, il a déjà assez de pression comme cela. Il doit tout le temps se dire qu’il a oublié quelque chose. L’arbitre, c’est le patron. Même s’il commet une erreur, il doit rester seul juge. Jusqu’au bout de la Coupe du monde, je continuerai à penser que Michel Platini avait raison. Laissons le jeu se dérouler. Le foot, c'est aussi un peu de roublardise, et des subtilités. Quelques fois, un petit coup d’épaule peut faire la différence et ça fait partie de la rencontre et de l'histoire de ce sport.

