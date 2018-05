Le Rwanda, sponsor du club anglais Arsenal la saison prochaine

Le Rwanda a signé un contrat de sponsoring avec le club anglais d'Arsenal, dont le maillot portera à partir de la saison prochaine un logo « Visit Rwanda », sur la manche gauche. Le contrat de sponsoring, d'une durée de trois ans et dont le montant n'a pas été précisé, s'inscrit dans le cadre de la politique des autorités rwandaises de promouvoir leur pays comme une destination touristique sûre et attractive. Le Rwanda est un des trois pays au monde où il est possible de voir les gorilles des montagnes, avec la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Des lions et rhinocéros ont été récemment réintroduits dans le parc national de l'Akagera, afin de faire du Rwanda une destination où il est possible de voir le célèbre « Big Five » (lion, éléphant, rhinocéros, buffle et léopard). Selon les statistiques du gouvernement, le tourisme est la source la plus importante de devises étrangères pour le pays. Le président rwandais Paul Kagame est un ardent supporter d'Arsenal et exprime souvent, sur les réseaux sociaux, son avis sur les performances du club.