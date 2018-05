Buteurs africains: Adebayor, auteur d'un doublé, sauve Istanbul Basaksehir

ALLEMAGNE / BUNDESLIGA

Ce championnat est terminé.

ANGLETERRE / PREMIER LEAGUE

Ce championnat est terminé.

BELGIQUE / JUPILER PRO LEAGUE - Play-offs Ligue Europa

Mouscron n'a fait qu'une bouchée de Louvain en pliant le score en première période (5-0). Le Belgo-Congolais Yanis Mbombo a marqué le premier but, le Belgo-Marocain Selim Amallah s'est chargé du deuxième. Le quatrième a été marqué par le Sénégalais Christophe Diehdiou. Waasland-Beveren a été battu par Courtrai (1-3). L'unique but des locaux a été marqué par le Ghanéen Opoku Ampomah. Le Nigérian Abdul Ajagun a inscrit le deuxième but de Courtrai. Mais c'est bien Zulte Waregem qui termine en tête du groupe A.

Beerschot Wilrijk termine dernier du groupe B (Lokeren premier) mais sauve l'honneur en signant son unique victoire contre Eupen (3-1). Kule Mbombo, le joueur de la RDC, a ouvert le score pour Beerschopt Wilrijk. Ostende a battu Antwerp (3-1). Les visiteurs ont marqué les premiers grâce au Tunisien Nader Ghandri, mais Ostende a renversé la vapeur et le Zimbabwéen Knowledge Musona a inscrit le dernier but.

ESPAGNE / LIGA - 38e journée

Leganes a battu le Betis Séville (3-2) avec un dernier but marqué par le Marocain Nordin Amrabat. Son club termine 17e et se maintient en championnat d'Espagne.

FRANCE / LIGUE 1 - 38e journée

Le Cap-Verdien Julio Tavares a marqué le but de la victoire de Dijon contre Angers (2-1) en remportant son duel face au gardien angevin. L'attaquant termine sa saison avec 12 buts en Ligue 1, son record. Face à Lyon, son club formateur, le Franco-Malien Alassane Pléa a marqué deux buts, mais cela n'a pas suffi pour éviter une défaite (3-2). L'attaquant va quitter les Aiglons après une dernière saison à 16 buts en 35 rencontres.

Quelle saison de Julio #Tavares 🇨🇻 !

✅ Maintien

✅ 12 buts (son record en @Ligue1Conforama)

✅ Meilleur buteur du #DFCO pic.twitter.com/1iknLyrseD Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 19 mai 2018

A Marseille, Amiens s'est incliné (2-1) malgré un but du Sénégalais Moussa Konaté. Match nul entre Rennes et Montpellier (1-1) avec une égalisation arrachée par un tir puissant du Belgo-Congolais Isaac Mbenza pour le MHSC. Saint-Etienne a écrasé Lille (5-0); le Franco-Ivoirien Jonathan Bamba a trouvé la faille dès le début du match pour l'ASSE.

Monaco a gagné à Troyes (0-3) avec un ultime but marqué par l'espoir hispano-congolais Jordi Mboula, 19 ans, auteur de son premier but en Ligue 1. Toulouse a battu Guingamp (2-1) grâce à un premier but en solitaire de l'Ivorien Max-Alain Gradel et un second du Franco-Ivoirien Yaya Sanogo. Le TFC jouera son maintien dans un match de barrage contre l'AC Ajaccio. Enfin, Bordeaux s'est largement imposé à Metz (0-4). Le Guinéen François Kamano a marqué le 3e but d'un tacle efficace. Les Girondins terminent 6e et joueront le tour préliminaire de la Ligue Europa.

⚽ 90+3' BUT DE MBOULA

_________________________



🎬 UN BIJOU !!!!! @jordimboula1 repique dans l'axe et ouvre son pied gauche pour aller chercher la lucarne de Zelazny. Premier but de l'Espagnol sous le maillot Rouge et Blanc ! #ESTACASM I #ONEMORETIME pic.twitter.com/6BODZaWRAb AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 20 mai 2018

ITALIE / SERIE A - 38e journée

L'Udinese a battu Bologne (1-0) avec un unique but inscrit par l'international ivoirien Seko Fofana, joueur passé par Manchester City, Fulham et Bastia.

PAYS-BAS / EREDIVISIE - Play-offs

En finale aller du barrage d'accession à la Ligue Europa, mardi 15 mai, le Vitesse Arnhem a battu Utrecht (3-2). Le Marocain Zakaria Labyad a marqué pour Utrecht. Au match retour, les joueurs d'Arnhem se sont à nouveau imposé (1-2), validant leur qualification.

Après un premier match nul 1-1 en finale aller du barrage pour le maintien en Eredivisie, De Graafschap est sorti vainqueur face à Almere City en s'imposant dimanche (2-1). Après avoir concédé l'ouverture du score, le club de Doetinchem a égalisé grâce à un but à bout portant du Marocain Tarik Tissoudali.

TURQUIE / SÜPER LIG - 34e journée

Lundi 14 mai, lors du dernier match de la 33e journée, Fenerbahçe a été sans pitié avec la lanterne rouge Karabukspor (0-7). Les Marocains Aatif Chahechouche et Nabil Dirar ont tous deux marqué un but. Mais le titre de champion a été remporté quelques jours après par Galatasaray avec trois points d'avance sur le Fener'.

Lors de la 34e journée, Alanyaspor a battu Antalyaspor (3-2). Les visiteurs ont marqué dans le temps additionnel par le Sénégalais Souleymane Doukara. Bien que battu, Antalyaspor se maintient dans l'élite. Yeni Malatyaspor a aussi gagné sur le même score de 3-2 contre Kayserispor. Le dernier but de Kayseri a été marqué dans le temps additionnel également par le Cap-Verdien Ryan Mendes, ancien joueur de Lille.

Vice-champion de Turquie, Istanbul Basaksehir termine cette fois 3e. Le club stamboulioute a gagné son dernier match contre Kasimpasa (3-2). Sur penalty, le Sénégalais Mbaye Diagne a marqué le 2e but des visiteurs qui menaient 0-2 après 27 minutes de jeu, mais Emmanuel Adebayor s'est réveillé ensuite. Le Togolais a d'abord donné une passe décisive à son coéquipier Edin Visca. Puis, l'Epervier a égalisé, avant d'inscrire un second but, celui de la victoire (et son 15e de la saison en 30 matches de championnat) en seconde période. Istanbul Basaksehir ne termine toutefois que 3e au classement à la différence de buts. Le club termine sur le podium et est certain de jouer la Ligue Europa la saison prochaine.

C'est Fenerbahçe qui se classe 2e, avec le même nombre de points mais une différence de buts plus favorable donc (+42 contre +28). Le Fener' a battu Konyaspor (3-2). Le Sénégalais Moryke Fofana a marqué pour Konyaspor, quand même battu mais dont la place dans l'élite est malgré tout assurée.