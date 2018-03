LIGUE DES CHAMPIONS CAF : LA PHASE DE GROUPES 2018

Groupe A: Township Rollers (Botswana), Kampala Capital City Authority (Ouganda), Al Ahly (Egypte), Espérance Tunis (Tunisie)

Groupe B: Mouloudia Alger (Algérie), Difaa el Jadida (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Entente sétifienne (Algérie)

Groupe C: Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Wydad Casablanca (Maroc), AS Togo Port de Lomé (Togo), Horoya (Guinée)

Groupe D: Primeiro Agosto (Angola), Etoile Sahel (Tunisie), Zesco Utd (Zambie), Mbabane Swallows (Swaziland)

Première journée (4 au 6 mai)

A: Township Rollers-Kampala Capital City Authority ; Al Ahly-Espérance

B: Mouloudia Alger-Difaa el Jadida ; TP Mazembe-Entente sétifienne

C: Mamelodi Sundowns-Wydad Casablanca ; Port-Horoya

D: Primeiro Agosto-Etoile Sahel ; Zesco Utd-Mbabane Swallows



Deuxième journée (15 et 16 mai)

A: KCCA-Ahly ; Espérance-Rollers

B: Jadida-Mazembe ; Sétif-Alger

C: Wydad-Port ; Horoya-Sundowns

D: Etoile-Zesco ; Swallows-Primeiro



Troisième journée (17 et 18 juillet)

A: Espérance-KCCA ; Ahly-Rollers

B: Sétif-Jadida ; Mazembe-Alger

C: Horoya-Wydad ; Port-Sundowns

D: Swallows-Etoile ; Zesco-Primeiro



Quatrième journée (27 au 29 juillet)

A: KCCA-Espérance ; Rollers-Ahly

B: Jadida-Sétif ; Alger-Mazembe

C: Wydad-Horoya ; Sundowns-Port

D: Etoile-Swallows ; Primeiro-Zesco



Cinquième journée (17 au 19 août)

A: KCCA-Rollers ; Espérance-Ahly

B: Jadida-Alger ; Sétif-Mazembe

C: Wydad-Sundowns ; Horoya-Port

D: Etoile-Primeiro ; Swallows-Zesco



Sixième journée (28 et 29 août)

A: Rollers-Espérance ; Ahly-KCCA

B: Alger-Setif ; Mazembe-Jadida

C: Sundowns-Horoya ; Port-Wydad

D: Primeiro-Swallows ; Zesco-Etoile