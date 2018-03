Milovan Rajevac tacle les Fennecs

Un an et demi après sa démission du poste de sélectionneur de l’Algérie, le Serbe Milovan Rajevac, éphémère coach entre juin 2016 et octobre 2016, s’est exprimé sur le sujet dans une interview accordée au site Goal.com. « Là-bas, il y a eu des évènements qui sont allés contre moi. Il y a eu une divergence d'opinions, la fédération a fait le choix de ne pas me soutenir et on s'est séparés », commente l’ancien coach des Fennecs. Milovan Rajevac a tout de même eu le temps d’apprécier certains joueurs, dont Hilal Soudani, attaquant au Dinamo Zagreb depuis 2013. « Tout le monde met en avant Mahrez et les autres stars qu'il y a là-bas, mais lorsque j'y étais, le principal nom c'était Soudani. Après tout, c'est celui qui a marqué le plus de buts. Il était le joueur le plus important pour nous. Et c'est quelqu'un qui maîtrise très bien la langue croate. Je ne parlais pas français, et il m'a beaucoup aidé pour la traduction. C'était quelqu'un d'extrêmement professionnel et qui m'a manifesté beaucoup de soutien. Il y a des choses qui n'allaient pas dans cette équipe, mais je ne peux en revanche dire que du bien de Soudani. Il reste le meilleur joueur de la sélection », commente Milovan Rajevac. « Je ne vais pas donner de noms, mais il y a des joueurs qui n'étaient pas du tout prêts physiquement et ils voulaient tous jouer. Il y en a même qui arrivaient avec un surpoids de 10 kilos », ajoute-t-il.