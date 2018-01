Buteurs africains: l'Ivoirien Franck Kessié ravive la flamme milanaise

En Italie, le doublé de l'Ivoirien Franck Kessié a permis à l'AC Milan d'enfin enchaîner deux victoires et de sortir la tête hors de l'eau. Après cinq défaites de rang, Amiens s'est ressaisi en Ligue 1 grâce aux trois buts en deux matches de son attaquant malien Moussa Konaté. En Angleterre, les Nigérians Victor Moses et Alex Iwobi ont été à la fête. Retrouvez tous les buteurs africains en Europe du 16 au 21 janvier.

ALLEMAGNE / Bundesliga - 19e journée

Troisième but consécutif pour le Franco-Ivoirien Sébastien Haller avec l'Eintracht Francfort. L'attaquant a marqué le premier but de son équipe à Wolsburg (1-3) et a donné une passe décisive.

ANGLETERRE / Premier League - 24e journée

Victor Moses a inscrit son premier but en Premier League cette saison. Le Nigérian a marqué le dernier but de Chelsea, tranquille vainqueur à Brighton (0-4), en partant dans la profondeur et en gagnant son duel. Arsenal s'est aussi imposé nettement contre Crystal Palace (4-1) avec un deuxième but marqué par un autre Nigérian, Alex Iwobi, du plat du pied.

Everton a fait match nul contre West Bromwich Albion (1-1). Menés au score, les Toffees ont égalisé grâce au Sénégalais Oumar Niassé, buteur 56 secondes après son entrée en jeu. Leicester a gagné contre Watford (2-0). L'Algérien Riyad Mahrez, sur un contre, a inscrit le deuxième but en fin de match. Enfin, le Sénégalais Mame Diouf a marqué le deuxième but de Stoke City contre Huddersfield (2-0) avec l'aide du poteau.

Quality team performance from the boys today buzzing to get on the score sheet ⚽️👊🏿💪🏿 thanks to all the travelling fans great support as always 💯 pic.twitter.com/41JFLBLrws Victor Moses (@VictorMoses) 20 janvier 2018

BELGIQUE / Jupiler League - 22e journée

Charleroi a gagné contre Mouscron (2-0) avec un deuxième but marqué par le Sénégalais Mamadou Fall. Match paradoxale pour Mbaye Leye, le Sénégalais d'Eupen, battu sur le terrain du Standard de Liège. Leye a ouvert le score (son 9e but en championnat de la saison) et a ensuite donné au Malien Mamadou Koné le ballon du 2-1, mais l'attaquant a été expulsé à la 67e. Et Eupen, réduit à 10, s'est incliné à la 90+2e. Le club belge reste lanterne rouge.

L'Angolais Igor Vetokele a sauvé l'honneur pour Saint-Trond, battu à Waasland-Beveren (3-1). Lors de la victoire de Zulte-Waregem à Malines (0-2), l'international tunisien Hamdi Harbaoui a inscrit le second but des siens. Match nul entre Antwerp et Bruges (2-2). Le Ghanéen William Owusu a marqué le second but des locaux, mais Bruges reste en tête du championnat. Enfin, Anderlecht a gagné à Genk (0-1). L'Algérien Sofiane Hanni a marqué le but de la victoire.

ESPAGNE / Liga - 20e journée

Inaki Williams a marqué un but fantastique pour l'Athletic Bilbao à Getafe (2-2), d'une volée magistrale alors qu'il était complètement excentré. Le Basque compte une cape avec l'Espagne, mais puisqu'il ne s'agit que d'un match amical, l'ailier est encore éligible pour la sélection ghanéenne. L'Hispano-Marocain Munir El Haddadi, prêté par le Barça, a inscrit le premier but d'Alavès contre Leganès (2-2).

FRANCE / Ligue 1 - 21e journée

Marseille peut remercier Clinton Njie. Le Camerounais, un peu mis de côté par Rudi Garcia ces derniers temps, a marqué contre Strasbourg d'une belle reprise du droit, dix minutes après son entrée en jeu. Il a ensuite donné une passe décisive pour la victoire finale de l'OM (2-0).

Monaco a été tenu en échec dans le derby azuréen contre Nice (2-2). Avec de la réussite, le Franco-Sénégalais Adama Diakhaby a inscrit le premier but monégasque. Match nul entre Amiens et Montpellier (1-1) : le Franco-Tunisien Ellyes Skhiri a marqué pour le MHSC tandis que le Sénégalais Moussa Konaté a égalisé pour le promu.

Saïf-Eddine Khaoui a marqué pour Troyes mais n'a pu empêcher la défaite des siens contre Angers (3-1). L'Olympique Lyonnais a gagné à Guingamp (0-2) avec un second but inscrit par le Franco-Algérien Houssem Aouar. Rennes a renversé Lille dans les dernières minutes (1-2) grâce notamment à l'égalisation arrachée à la 85e par le Franco-Camerounais James Léa Siliki d'une frappe tendue (avec une erreur du gardien Mike Maignan). C'est son premier but chez les pros.

Metz a maté Saint-Etienne (3-0) avec un deuxième but signé du Togolais Matthieu Dossevi. Enfin, Toulouse a arraché l'égalisation contre Nantes (1-1) à la 90+5e grâce à l'Ivoirien Max-Alain Gradel, qui n'a pas tremblé sur penalty.

🎥Le ⚽️ de la délivrance du 🇨🇲 Clinton #Njie pour le 1⃣-0⃣#OMRCSA pic.twitter.com/uEGmuBUGhY Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 18 janvier 2018

FRANCE / Ligue 1 - 22e journée

Déjà buteur dans la semaine, Moussa Konaté a inscrit deux nouveaux buts pour Amiens contre Guingamp (3-1). Il a ouvert le score sur penalty, puis a donné l'avantage décisif aux siens à dix minutes de la fin. Grâce à l'attaquant sénégalais, Amiens enchaîne un nul et une victoire, alors que le promu restait sur cinq défaites d'affilée.

Giannelli Imbula a inscrit son tout premier but pour Toulouse, et quel but. Le Franco-Congolais (qui peut aussi prétendre à la sélection belge) a ouvert le score d'une énorme frappe à près de 40 mètres contre Montpellier. Mais le MHSC a refait surface, et à la 90+3e, l'Ivoirien Giovanni Sio a marqué le but de la victoire (2-1).

L'Ivoirien Jean-Eudes Aholou a ouvert le score pour Strasbourg d'une lourde frappe contre Dijon. Le RCS a mené 2-0, mais le DFCO a d'abord égalisé par son Cap-Verdien Junior Tavares. Puis, le Tunisien Oussama Haddadi a remis Dijon dans le coup. Mais Strasbourg a gagné sur la fin (3-2). Lille a rechuté en perdant à Troyes (1-0). Un tacle acrobatique du Malien Adama Niane s'est transformé en but et a fait le bonheur de l'Estac.

L'Algérien Rachid Ghezzal a apporté sa pierre à l'édifice de la victoire de Monaco contre Metz (3-1). L'ancien Lyonnais a enroulé une jolie frappe du gauche pour porter le score à 2-0. Sur corner, le Sénégalais Ibrahima Niane a réduit l'écart de la tête.

📸 La joie et la rage de Rachid Ghezzal !!! #ASMFCM pic.twitter.com/b7j5blE3uy AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 janvier 2018

ITALIE / Serie A - 21e journée

La Lazio Rome a été sans pitié avec le Chievo Verone (5-1). D'un tir dévié, l'Angolais Bastos a inscrit le 4e but des Laziale qui s'emparent de la 3e place. Le Torino a fait match nul à Sassuolo (1-1). Le but du Toro est l'oeuvre du Nigérian Joël Obi.

L'AC Milan a remis les gaz en s'imposant à Cagliari (1-2). Mené 1-0, les Rossonero ont égalisé grâce à l'Ivoirien Franck Kessié sur penalty. Puis, le milieu de terrain a donné la victoire à son équipe dans le jeu. L'AC Milan enchaîne enfin deux victoires de rang en Serie A, une première depuis le mois de septembre.

PAYS-BAS / Eredivisie - 19e journée

Le Belgo-Nigérian Cyriel Dessers a égalisé pour Utrecht contre l'AZ Alkmaar (1-1). Le Néerlando-Ghanéen Jonathan Opoku a lui égalisé pour Venlo en fin de match sur le terrain de Den Haag (1-1). Le Marocain Youness Mokhtar a marqué l'unique but de Zwolle contre Breda (1-0) en déposant sa frappe lointaine dans le petit filet.

Excelsior remercie ses joueurs d'origine marocaine. Le Néerlando-Marocain Ali Messaoud a égalisé à deux reprises et le Néerlando-Marocain Anouar Hadouir a inscrit le but de la victoire en fin de match sur le terrain du Sparta Rotterdam (2-3), qui reste dernier. Willem II a été neutralisé par Groningen (1-1). Le Belgo-Marocain Ismaël Azzaoui a égalisé pour Willem II.

TURQUIE / Super Lig - 18e journée

Kasimpasa a gagné grâce à ses Africains contre Alanyaspor (3-2). Le Nigérian Emem Eduok a inscrit un doublé et le Sénégalais Mbaye Diagne a inscrit le dernier but des siens en fin de rencontre. Moins de chance pour le Gabonais André Biyogo Poko, qui a égalisé pour Goztepe, avant que Fenerbahce ne marque le but de la victoire dans le temps additionnel (2-1).

Mais le Fener' reste second au classement car le leader, Istanbul Basaksehir, s'est imposé à Bursaspor (0-3). Le premier but du champion en titre a été marqué par le défenseur ghanéen Joseph Attamah.