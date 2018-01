CHAN 2018: la succession de l’équipe de la RDC est ouverte

Après la Côte d’Ivoire (2009), le Soudan (2011), l’Afrique du Sud (2014) et le Rwanda (2016), c’est au tour du Maroc d’organiser le Championnat d’Afrique des nations.

La cinquième édition de cette compétition, réservée aux joueurs évoluant dans leur pays, devait initialement avoir lieu au Kenya. Mais des retards dans l’organisation ont poussé la Confédération africaine de football à délocaliser ce CHAN 2018.

L’équipe du Maroc parmi les favoris

C’est une chance supplémentaire pour l’équipe marocaine de remporter pour la première fois de son histoire la « CAN des joueurs locaux ». Les « Lions de l’Atlas » pourront en effet compter sur le soutien de leur public et sur l’absence de deux anciens vainqueurs du tournoi, la RD Congo (2009 et 2016) et la Tunisie (2011).

Le football marocain a retrouvé des couleurs grâce à la qualification de son équipe fanion pour la Coupe du monde 2018 et au sacre du club Wydad Casablanca en Ligue des champions africaine. Un succès au CHAN 2018, à domicile, confirmerait cette embellie.

Ivoiriens et Camerounais espèrent y reprendre des couleurs

Quelles équipes peuvent contrarier les ambitions marocaines ? Au CHAN, les surprises sont généralement plus nombreuses qu’à la CAN. Et les bonnes performances d’une sélection dépendent souvent, en grande partie, de la qualité de sa préparation.

Pour sa quatrième participation à ce tournoi, la Côte d’Ivoire aimerait bien s’imposer enfin, après avoir fini 3e en 2016. Une victoire le 4 février à Casablanca permettrait au football ivoirien de retrouver des couleurs, alors que la non-qualification pour le Mondial 2018 et une crise au sein des instances dirigeantes ont attisé la colère des supporters.

Le Cameroun joue aussi une partie de sa crédibilité durant ce CHAN 2018, après avoir raté la qualification pour le Mondial en Russie, et à un an et demi d’une CAN 2019 disputée à domicile. Les « Lions Indomptables », dirigés par l’ex-défenseur Rigobert Song, se sont préparés en affrontant notamment le Nigeria (0-0), l’un des autres favoris.

CHAN 2018 : CALENDRIER ET RÉSULTATS DU TOURNOI

CHAN 2018 : un double enjeu

Au-delà de l’aspect purement sportif, ce CHAN 2018 représente un double enjeu. Pour le Maroc, il s’agit d’un petit test en vue de l’organisation d'une Coupe d’Afrique des nations, si jamais le Cameroun n’était pas apte à accueillir la CAN 2019.

Ce CHAN 2018 devra en outre convaincre (une nouvelle fois) de l’intérêt d’une compétition créée et défendue par le précédent président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou. Le niveau de jeu et d’organisation du tournoi ont en effet parfois été décriés, même si l’engouement du public grandit d'année en année pour cette « CAN bis ».

Le Comité exécutif de la CAF vient d’annoncer une visite d’inspection en Ethiopie, pays-hôte du CHAN 2020. Mais y aura-t-il une édition 2022 ? Des voix s’élèvent pour que le Championnat d’Afrique des nations soit supprimé et que des tournois régionaux, comme la Coupe de l’UFOA (Afrique de l’Ouest) ou du COSAFA (Afrique australe), prennent davantage d’importance au sein du football africain.