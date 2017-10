Ligue des champions: le Wydad arrache son ticket pour la finale

Après le match nul 0-0 à Alger lors de la demi-finale aller, le Wydad Casablanca n’avait pas le choix, il lui fallait ou victoire ou rien. Les Marocains sont donc rentrés dans le match de la meilleure des manières en dominant largement les 30 premières minutes du match. Une domination qui s’est traduite par un but de Walid Karti à la 26e.

Dès lors éliminé, l’USM Alger s’est ressaisi et s'est montré plus dangereux en se procurant plusieurs occasions qui auraient pu leur permettre de revenir dans le match. Au retour des vestiaires, leurs espoirs seront cependant vite douchés par le deuxième but des Marocains d'un coup de tête d’Achraf Bencharki qui était à la retombée d’un coup-franc bien tiré.

L’expulsion qui aurait pu tout faire basculer

La qualification semblait alors acquise pour les Casablancais mais l’expulsion du défenseur Amine Atouchi à la 55e minute de jeu suite à un second carton jaune a failli tout faire basculer. Dix minutes plus tard, l’USM Alger, beaucoup plus pressant et en supériorité numérique, inscrit le but du 2-1 par Ayoub Abdellaoui.

A un petit but de la qualification, les Algériens ont alors tout joué pour l’attaque dans les trente dernières minutes de jeu. Une tactique toute proche de s’avérer payante, mais c’est une fois de plus Achraf Bencharki qui a mis fin au rêve de l’USM. Dans un contre bien mené, l’attaquant de 23 ans, suivi par plusieurs clubs européens, a envoyé le ballon sous la barre du gardien algérois, Mohammed Zemmamouche, pour inscrire un doublé et propulser son club en fin de la Ligue des champion.

Finaliste déçu en 2015, le Wydad tentera ainsi de décrocher son deuxième titre continental après celui obtenu en 1992. Les Casablancais affronteront le 27 octobre lors de la finale aller le vainqueur de la demi-finale retour Al Ahly – Etoile sportive du Sahel. A l’aller, les Tunisiens l’avaient emporté 1 à 0.