Algérie: Rabah Madjer favori pour (re)devenir sélectionneur ?

Rabah Madjer sera-t-il sur le banc de l’équipe d’Algérie, le 10 novembre 2017 à Constantine, face au Nigeria ? L’ex-attaquant-vedette des « Fennecs », âgé de 58 ans, semble bien partie pour prendre en mains une troisième fois « l’EN », après 1994-1995 et de 2000 à 2002.

« Rabah Madjer fait partie de techniciens susceptibles de diriger la barre technique de l'équipe nationale, a en effet déclaré le vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Bachir Ould Zmirli, à la radio nationale, le 13 octobre 2017. C'est un entraineur capable de mener la sélection grâce à son vécu en tant que joueur puis entraineur ».

Le n°2 de la FAF a ajouté : « Nous avons également songé aux services de Djamel Belmadi [ex-joueur du PSG et de Marseille et actuellement entraîneur au Qatar, Ndlr]. Je pense qu'il est temps de privilégier la piste locale. »

Nommé la semaine prochaine ?

Rabah Madjer succèderait ainsi à l’Espagnol Lucas Alcaraz, nommé en avril 2017 à la surprise générale. Inexpérimenté sur le continent africain, l’ex-coach de Grenade (Espagne) a passé six mois décevants à la tête des « Verts » avec une piteuse campagne en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Son licenciement n’a pas encore été annoncé officiellement par la FAF mais Bachir Ould Zmirli n’a pas fait mystère de sa intention de passer à autre chose : « Nous avons écarté l'idée de désigner un staff technique intérimaire juste pour diriger le prochain match face au Nigeria le 10 novembre. Le prochain sélectionneur sera désigné la semaine prochaine avec en ligne de mire la préparation de ce dernier match des qualifications du Mondial. »

L’homme de la situation ?

En Algérie, Rabah Madjer est une légende. Sélectionné 87 fois entre 1978 et 1992, il a participé à deux Coupes du monde (1982 et 1986) et a remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN 1990). Il a également gagné la Coupe d'Europe des clubs champions avec le FC Porto en 1987, grâce, en finale, à une talonnade dos au but, geste technique qui porte désormais son nom.

L’ex-Ballon d’Or Africain est-il pour autant l’homme de la situation ? Il n’a plus entraîné depuis 2005-2006 et un passage au club qatarien Al Rayyan. Quant à ses précédentes expériences en tant que sélectionneur, elles n’ont pas été couronnées de succès puisque l’Algérie avait par exemple été éliminée dès le premier tour de la CAN 2002.

Sans parler du fossé générationnel et culturel avec une forte proportion d'internationaux algériens nés sur le sol européen... Le genre de problèmes que Djamel Belmadi, âgé de 41 ans et né en France, aurait moins.