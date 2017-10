Mondial 2018: les Bleus gagnent en Bulgarie et se rapprochent de la Russie

On leur promettait l’enfer à Sofia dans l’antre de la Bulgarie, victorieuse de tous ses matches à domicile dans ces éliminatoires, mais les Bleus ont plutôt vu l’averse. Celle tombée avant et au début de la rencontre et qui a semblé doucher les espoirs de leurs hôtes qui n’ont pas eu le temps déclencher la foudre sur leurs adversaires. Les Bleus ont en effet très tôt éteint les velléités bulgares en ouvrant le score dès la troisième minute de jeu par Blaise Matuidi. Sur la première offensive française en effet, le milieu de terrain de la Juventus, conclut une superbe action à trois, déclenchée par Lucas Digne, et prolongée par Antoine Griezmann.

Une entame de match parfaite qui va permettre aux Bleus de gérer une rencontre qu’ils auraient pu remporter plus nettement et durant laquelle ils ont peu souffert. Alexandre Lacazette (29e), Antoine Griezmann (26e) et surtout Kylian Mbappé (15e et 45+1) ont eu l’occasion de permettre à l’équipe de France de creuser l’écart.

La Suède balaie le Luxembourg 8-0

Les Bulgares, qui avaient battu les plus sérieux rivaux des Bleus, les Suédois, ont eu cette fois peu d’opportunités d’inquiéter la formation de Didier Deschamps. Il a fallu attendre la 37e minute pour voir la première véritable action de la Bulgarie, bien aidée par une faute de main du gardien français Hugo Lloris.

Les Bleus ont quelque peu souffert de la sortie prématurée de N’Golo Kanté (34e) remplacé par Adrien Rabiot, et ont laissé le ballon à leurs adversaires en seconde période. Ils ont pu gérer leur maigre avantage grâce aussi à la maladresse et au manque d’inspiration des attaquants bulgares.

C’est une courte mais précieuse victoire, au moment où la Suède étrillait le Luxembourg (8-0) et que les Pays-Bas gagnait en Biélorussie (3-1). Avec un point d’avance sur son dauphin suédois, la France doit battre à Paris mardi prochain la Biélorussie pour valider son billet pour le Mondial 2018. La Russie n’est plus bien loin.

Mondial 2018: douze équipes déjà qualifiées

A quelques semaines de la fin des éliminatoires du Mondial 2018, 12 équipes sur 32 ont décroché leur ticket pour la Russie. En Europe, elles sont cinq en comptant le pays organisateur, la Russie : la tenante du titre, l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique et l’Espagne. En Asie, l’Arabie saoudite, le Japon, l’Iran et la Corée du Sud ont également validé leur billet. Le Nigeria est la seule équipe africaine qualifiée avant la dernière journée des éliminatoires, tout comme le Brésil, seul pays qualifié pour l’instant en Amérique du Sud.