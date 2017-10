Coupe du monde 2018 : le Maroc élimine le Gabon et se place

Il y aura bel et bien une « finale » dans le groupe C des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2018, le 10, 11 ou 12 novembre 2017. Et les Ivoiriens seront dans l’obligation de la gagner à domicile face aux Marocains, s’ils veulent disputer une quatrième phase finale de suite après celles de 2006, 2010 et 2014.

Les « Eléphants » ont en effet cédé la première place du classement aux « Lions de l’Atlas », avant la dernière journée. Pour être plus précis, la sélection marocaine a pris les commandes avec panache, en dominant et en éliminant son homologue gabonaise, ce 7 octobre 2017 à Casablanca.

La soirée de rêve de Khalid Boutaïb

Ce succès, le Maroc le doit beaucoup à un homme : Khalid Boutaïb. L’attaquant de 30 ans a réussi un triplé face aux « Panthères ». Il a en effet ouvert le score d’un coup de tête décroisé (38e), avant de doubler la mise d’une reprise instantanée du plat du pied (56e), puis de conclure d’une demi-volée (72e).

Le Français Hervé Renard et ses joueurs peuvent jubiler. Grâce à ce résultat, ils ont leur destin en mains avant d’aller en Côte d’Ivoire. Ils pourront voyager en confiance, avec leur défense invaincue (zéro but encaissé depuis le début des éliminatoires) et un attaquant en pleine bourre. L’équipe marocaine n’a plus pris part à la Coupe du monde depuis 1998.

Quant à celle du Gabon, elle devra attendre encore quelques années avant de découvrir l’ivresse qu'entraîne cet événement planétaire.

Coupe du monde 2018 : résultats et classements des éliminatoires africaines

GROUPE C : Le classement

1. Maroc (9 points +9)

2. Côte d’Ivoire (8 points + 4)

3. Gabon (5 points -5) [E]

4. Mali (3 points -8) [E]