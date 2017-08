Buteurs africains: Sénégalais et Congolais repartent du bon pied

Alors que la plupart des championnats européens reprennent le week-end prochain, le premier épisode de la nouvelle saison des Buteurs africains se joue essentiellement en France et Belgique. Les Sénégalais et les Congolais y jouent les premiers rôles, ainsi que le Camerounais Clinton Njie auteur d'un beau doublé avec l'OM.

France/Ligue 1ere journée

Les Sénégalais ont frappé fort lors de la première journée de Ligue 1 qui a démarré ce week-end avec quatre réalisateurs différents. Le but le plus symbolique est sans doute celui de Souleymane Camara, unique buteur de la rencontre Montpellier-Caen (1-0) jouée dans un contexte d’hommage à Louis Nicollin. Le désormais ex-président du club sudiste est décédé le 29 juin dernier d’un malaise cardiaque. Au-delà de son but, qui a assuré à son équipe les trois premiers points de la saison, l’international sénégalais est devenu en même temps le meilleur buteur de Montpellier en Ligue 1. A bientôt 35 ans (en décembre), il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Pour le Franco-Sénégalais Alexandre Mendy, les choses commencent bien avec Bordeaux. Transféré chez les Girondins après une saison à Guingamp, l’attaquant, formé à Nice, a inscrit son premier but de la saison face à Angers (2-2). Une réalisation qui donnait l’avantage aux siens après que son compatriote Younouss Sankharé eut égalisé.

A Guingamp, un autre Lion fait parler de lui : Moustapha Diallo. Déjà buteur la saison dernière lors de la première journée, le milieu sénégalais a récidivé en inscrivant le troisième but de Guingamp à Metz (3-1).

Deux Ivoiriens ont tenté de contester l’hégémonie des Sénégalais en Ligue 1 ce week-end. Le premier s’est signalé à Saint-Etienne. Jonathan Bamba a été très rapide (4e minute) pour inscrire l’unique but de la rencontre face à Nice (1-0) et permettre aux Verts de remporter le choc contre le 3e du dernier Championnat. Le deuxième, Angelo Fulgini, né à Abidjan, a inscrit son premier but dans l’élite avec Angers, face à Bordeaux (2-2).

A Marseille, le Camerounais, Clinton Njie a réussi en 45 minutes son premier doublé sous le maillot olympien. Entré après la pause à la place de Dimitri Payet, l'Indomptable a ouvert le score au Vélodrome lors de la rencontre remportée par l'Olympique de Marseille face à Dijon (3-0). C'est également lui qui a clos la marque à la 72e minute.

Belgique/Pro League – 2e journée

En Belgique, on ne perd pas de temps, on jouait déjà la deuxième journée ce week-end. Le Congolais Jonathan Bolingi non plus ne traîne pas en ce début de saison. Le Léopard a déjà frappé deux fois en deux journées. Ce week-end, il a marqué pour Mouscron lors de la défaite de son club devant le Sporting Charleroi (2-5) qui a bénéficié du doublé d’un autre Congolais, Dodi Lukebakio. Son compatriote du Standard de Liège, Paul-José M’Poku, l’a imité en offrant également les trois points à son équipe avec un but décisif devant Genk (2-1). Aaron Leya Iseka, sélectionnable avec la République démocratique du Congo, y est aussi allé de son but lors de la victoire de Zulte-Waregem face à Saint-Trond (2-0). Le deuxième but de l’équipe leader du championnat après deux journées a été inscrit par l’Angolais Igor Vetokele.

Un Nigérian peut en cacher un autre. Après Henry Onyekuru, meilleur buteur du Championnat la saison dernière, un autre Super eagle se révéle en la personne d'Emmanuel Bonaventure Dennis. Le joueur de 19 ans, arrivé cette saison au Club Bruges, a déjà marqué trois fois en deux matches. Son dernier but: dimanche face à Eupen (5-2). Le Malien Abdoulaye Diaby a profité de cette rencontre pour inscrire son premier but de la saison avec le Club Bruges lors d'une rencontre qui a vu le défenseur sénégalais, Diawandou Diagne réduire le score pour son équipe.

A Anderlecht, l'Algérien Sofiane Hanni a permis au champion en titre de prendre les trois points du match face à Ostende en marquant l'unique but de la rencontre.

En Super Coupe d’Allemagne, malgré un but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Borussia Dortmund s’est incliné face au Bayern Munich aux tirs au but (5-4). Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (2-2).

En Angleterre, Arsenal a remporté le Community Shield aux dépens de Chelsea, 4 tirs au but à 1 (1-1), dimanche à Wembley. Le Nigérian Victor Moses avait ouvert la marque pour les champions en titre juste après la pause (47e).