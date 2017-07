Transfert: Leipzig s’accroche toujours au Guinéen Naby Keïta

Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas le seul footballeur africain à se retrouver au centre des tractations dans ce mercato d’été 2017. Naby Keïta est aussi concerné. Mais leurs cas sont différents. Le Gabonais du Borussia Dortmund ne serait pas contre un départ, mais il n’a, officiellement, pas encore fait l’objet d’une offre ferme. Par contre, le Guinéen du RasenBallsport Leipzig est très demandé par un club : Liverpool.

Une saison magnifique en Allemagne

Juin 2016 : après deux années réussies en Autriche avec le Red Bull Salzbourg, Naby Keïta est transféré au RB Leipzig en Allemagne pour 15 millions d’euros. Les deux clubs étant détenus par la même entreprise, Red Bull, l’affaire n’a pas posé de problème. Un an plus tard, ce transfert a plus que porté ses fruits. En Bundesliga, le milieu offensif a fait des merveilles.

Promu dans l’élite, Leipzig a réalisé une saison remarquable, qui s’est terminée à la deuxième place. Et Naby Keïta n’y est pas étranger. Le joueur passé dans ses très jeunes années par le Horoya AC et par Istres en France a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives. Le petit gabarit – 1m72 pour 64 kilos d’après sa fiche sur le site du club – a joué de sa polyvalence et de sa technique pour porter son club jusqu’à la seconde place.

« Si on fait les efforts qu’on travaille vraiment dur, tout est possible », clamait-il durant la saison. Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas que Naby Keïta a sauté. Sans surprise, ses excellentes prestations ont attiré les recruteurs.

Liverpool a proposé une somme folle pour le recruter

Depuis l’ouverture du mercato d’été, Liverpool fait tout pour recruter Naby Keïta. Jürgen Klopp veut compter dans son effectif l’ambitieux Guinéen, lequel a déclaré récemment vouloir « être un jour le Joueur africain de l’année » (aucun de ses compatriotes ne l’a été jusqu’à présent). Mais l’opération est très compliquée car le RB Leipzig n’a pas l’intention de laisser partir le moteur de son équipe.

Le cas Keïta prend de grandes proportions ces derniers jours. Les dirigeants de Liverpool vont loin : leur dernière proposition est montée jusqu’à 75 millions d’euros ! C’est presque le double du transfert le plus cher de l’histoire pour un Africain : celui de l’Egyptien Mohamed Salah, transféré pour 42 millions d’euros le 1er juillet de l’AS Rome à… Liverpool. L’offre faramineuse des Reds a pourtant été repoussée par Leipzig.

Liverpool abandonne pour l’instant mais donne rendez-vous en 2018

La convoitise de Liverpool a poussé Ralph Rangnick jusqu’au dérapage. Le directeur sportif de Liepzig a pris l’exemple de Keïta pour s’en prendre à l’entourage des joueurs. « Un village entier en Guinée ou des quelqu’un dans leur entourage leur dit ce qu’ils doivent faire », a-t-il déclaré lors d’une convention à Bochum. Critiqué pour ses propos, Rangnick a précisé sa pensée : « Derrière beaucoup de joueurs en Afrique – et j’en ai rencontré beaucoup –, il y a un clan et parfois tout un village qui vit grâce à l’aide d’un footballeur. Et c’est le cas ici car il y a des personnes derrière Naby qui demandent son transfert. »

Cet épisode n’a, pour l’instant, pas d’incidence sur l’avenir immédiat du joueur. Avec le mercato, il est difficile de faire des promesses, mais Naby Keïta semble se diriger vers une deuxième saison à Leipzig. Ce 30 juillet, Ralph Hasenhüttl, l’entraîneur du club allemand, l’affirme : « Il est sûr à 100% que Naby jouera cette année à Leipzig. Les chances qu’il parte sont nulles. »

Liverpool semble aussi avoir renoncé au Guinéen pour l’instant. Le club de la Mersey ne compterait pas, selon la presse britannique, aller au-delà de sa dernière proposition. L’entraîneur Jürgen Klopp a même ironisé en déclarant à la chaîne Sky que la prochaine offre sera de 300 millions d’euros. D’après le Sunday Express, Liverpool compte revenir à la charge en 2018, quand Naby Keïta sera disponible si un club paye sa clause qui sera alors de 55 millions d’euros.