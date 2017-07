Kheïreddine Zetchi : «L’idée d’une CAN à 24 mérite d’être explorée»

RFI : On parle d’une CAN à 24 équipes. Trouvez-vous cela possible ou prématuré ?

Kheïreddine Zetchi : C’est un sujet qui mérite réflexion. C’est évident qu’il y aurait des inconvénients, mais aussi des avantages à avoir une CAN avec 24 équipes. Il va falloir bien étudier la faisabilité par rapport au contexte du continent africain. Il faut une cartographie des potentialités de chaque pays pour voir si nous sommes réellement prêts sur le plan organisationnel avant de se lancer dans une CAN à 24. L’idée mérite d’être explorée, mais il serait prématuré de prendre une décision trop rapide. J’espère que les membres du bureau exécutif se donneront le temps de la réflexion.

L’Algérie espérait la CAN 2017 et elle ne l’a pas eu. Vous avez toujours envie d’une CAN même à 24 ?

Nous sommes un grand pays avec des infrastructures. Oui nous sommes toujours disposés à tout moment à accueillir une compétition continentale. L’Algérie restera toujours le chef de file du football africain.

Justement, où en est le chef de file du football africain dans sa restructuration ?

A l’image de la CAF avec son nouveau président Ahmad, que je félicite encore une fois pour sa vision, je dirai que nous sommes dans le même état d’esprit. Notre nouvelle équipe symbolise aussi le renouveau du foot algérien. Sans vouloir éliminer ce qui a été fait jusqu’à présent, nous essayons de redynamiser notre institution. Notre football a tout de même des potentialités énormes et nous devons entrer dans une autre dimension.

Cela va être très compliqué de se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie. C’est encore un objectif ou vous voulez plutôt vous focaliser sur les éliminatoires de la CAN 2019 ?

En tant que compétiteur on se doit de jouer nos chances à fond ! Le démarrage a été difficile avec un seul point à l’issue des deux premiers matches. Mais on va s’accrocher et continuer d’y croire.

Un petit mot sur Madjid Bougherra, est-il toujours dans le staff ?

Madjid peut apporter beaucoup à la sélection et je compte sur lui pour contribuer au renouveau. Je crois que sans les anciens footballeurs, on ne construit pas le football de demain.