Transfert: le temps presse pour le Gabonais Aubameyang

Meilleur joueur de Bundesliga allemande en 2015-2016, meilleur buteur de Bundesliga en 2016-2017 (31 buts en championnat, 40 buts toutes compétitions confondues) ; Pierre-Emerick Aubameyang a prouvé, sous les couleurs du Borussia Dortmund, qu’il est fait partie des meilleurs attaquants d’Europe à l’heure actuelle. Sans surprise, son nom est très cité dans les rumeurs de transferts. Après quatre ans au BVB, l’ancien Stéphanois serait tenté par un nouveau défi. Mais quitter le Borussia n’est pas une affaire simple.

Le BVB est pressé de régler ce dossier

Hans-Joachim Watzke, le propriétaire du Borussia Dortmund, indique à l’hebdomadaire allemand Welt am Sonntag qu’il a averti Aubameyang qu’il peut partir mais que « cela doit se faire dans une certaine fenêtre de temps ». Et celle-ci est « lentement en train de se fermer ». Watzke, qui demande au moins 70 millions d’euros pour lâcher son attaquant, ajoute : « Nous n’avons aucune offre. Nous allons attendre encore quelques jours de plus, mais pas davantage. »

Le club, qui a déjà recruté Maximilian Philipp, souhaite savoir rapidement sur quels hommes il pourra compter la saison prochaine. Et le plus tôt sera le mieux, surtout s’il faut chercher une autre pointe offensive si Aubameyang s’en va (en rapportant une grosse manne financière au BVB).

La porte se referme à Milan

Formé à l’AC Milan, Pierre-Emerick Aubameyang est dans le viseur des Rossoneri. Ces derniers dépensent à tout-va dans ce mercato et cherchent du renfort en attaque. Tout n’est pas fini, mais la possibilité de voir Aubam’ être le fer de lance du Milanello apparaît de moins en moins évidente. A en croire la presse italienne, le club lombard a jeté son dévolu sur l’Espagnol Alvaro Morata (Real Madrid).

Pas de places au Real Madrid, à Manchester United et à Arsenal

La Panthère gabonaise a souvent cité le Real Madrid comme le club de ses rêves. Mais cela semble quasi impossible qu’Aubameyang signe chez les Merengue cet été, car là-bas, une place de titulaire est quasi impossible à décrocher. Depuis 2013, le Real évolue dans un schéma à trois attaquants, et le trio Gareth Bale-Karim Benzema-Cristiano Ronaldo est indéboulonnable, sauf blessure. Aucun attaquant n’a pu bousculer cette hiérarchie. Ce qui explique les départs successifs d’Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Jesé…

Arsenal et Manchester United ne recruteront pas non plus Pierre-Emerick Aubameyang. Ces clubs ont été cités comme de possibles destinations. Mais ces derniers jours, le mercato s’est décanté chez l’un comme l’autre. Et chacun a trouvé son nouveau buteur en chef. Les Gunners ont misé sur Alexandre Lacazette tandis que les Red Devils ont attiré Romelu Lukaku.

Le PSG a d’autres cibles

S’il devait revenir en Ligue 1, Aubameyang pourrait se diriger vers Paris. Mais l’option Aubam’ n’est pas une priorité dans le mercato du PSG, à en croire Le Parisien. Il n’y aurait même pas de contact établi entre le club et l’entourage du joueur. Les vice-champions de France rêveraient surtout de la pépite de Monaco, Kylian Mbappé. Une autre piste conduit au Brésilien de Liverpool Philippe Coutinho. Par ailleurs, avec Edinson Cavani en pointe, les ailiers Julian Draxler et Angel Di Maria, ainsi que Lucas et Gonçalo Guedes (Hatem Ben Arfa et Jesé sont sur le départ), les places dans le onze titulaire sont chères à Paris.

Chelsea tiendrait la corde

L’évolution du mercato a fait bouger les lignes en Premier League anglaise. Chelsea est à la recherche d’un buteur car entre son entraîneur Antonio Conte et l’attaquant Diego Costa, les relations sont très fraîches. L’Espagnol est d’ailleurs sur le départ. Raison de plus pour recruter une nouvelle pointe donc.

Mais les Blues ont essuyé un affront quand Manchester United a acheté Romelu Lukaku à Everton. Le Belge, un ancien de la maison, était pourtant donné tout proche des Blues… Ainsi, Chelsea doit se rabattre sur un autre joueur. Et d’après Sky Sports, Pierre-Emerick Aubameyang est la nouvelle cible n°1. Les Londoniens devraient passer à l’action très vite. Le média britannique se veut optimiste.

Liverpool et Manchester City à l’affût

C’est vers l’Angleterre qu’il faut regarder désormais pour Pierre-Emerick Aubameyang. Les rumeurs les plus chaudes viennent de Premier League. Liverpool garde un œil attentif sur le Gabonais. Jürgen Klopp connaît bien le joueur puisqu’il l’a coaché à Dortmund pendant deux saisons. L’avoir à nouveau sous ses ordres ne serait pas pour lui déplaire. A Manchester City, Aubameyang a aussi des fans, à commencer par l'entraîneur Pep Guardiola. Les Citizens sont intéressés, mais attention : le jeune Brésilien Gabriel Jesus (20 ans) est le nouveau chouchou à City, à tel point que même Sergio Agüero doit se battre pour jouer. Là-bas aussi, les places sont chères.