Mondial 2018: la France craque en Suède en éliminatoires

Quelle douche froide pour l’équipe de France ! La première moitié des éliminatoires de la zone UEFA pour la Coupe du monde 2018 avait fait de la France et de la Suède les deux nations favorites du groupe A. La première manche, en novembre, avait vu les Bleus s’imposer de justesse (2-1). Le match retour, ce vendredi 9 juin, voit les Suédois prendre leur revanche sur le même score (2-1).

Le bijou de Giroud

Une semaine après leur victoire aisée contre le Paraguay en amical (5-0), les Français passent aux choses sérieuses face à leurs principaux rivaux, deuxièmes du groupe A avant le coup d’envoi avec trois longueurs de retard. Pour ce match important, le sélectionneur Didier Deschamps fait à nouveau confiance à Olivier Giroud en attaque avec Antoine Griezmann. Et le joueur d’Arsenal la lui rend bien.

Groggy après un choc sur une tentative de la tête détournée par les Suédois, l’attaquant illumine la soirée sur le corner qui suit. Esseulé dans un coin de la surface de réparation, Olivier Giroud récupère un ballon, le lève en une touche de balle et catapulte une splendide volée du gauche dans la lucarne (37e). Une action magistrale de la part du Gunner, auteur de son 27e but en équipe de France. Il est désormais 8e meilleur buteur des Bleus à égalité avec Karim Benzema.

#SUEFRA

37è, QUEL BUT DE GIROUD ! C'est parfait : contrôle extérieur gauche, reprise de volée, lucarne, MA-GNI-FIQUE https://t.co/32jslaz3SJ Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2017

Les Bleus fébriles dans les moments importants

Mais la France ne peut savourer très longtemps. Avant la pause, les Scandinaves égalisent grâce à une jolie demi-volée de Jimmy Durmaz (43e), plus prompt que la défense et Dimitri Payet. Les Français peuvent regretter ce manque de solidité et d’organisation à un moment crucial. Malheureusement pour eux, cette égalisation en fin de première période s’avèrera quelque peu prémonitoire…

En seconde période, les Bleus dominent globalement les débats sans pour autant écraser un bloc suédois bien organisé et décidé à briller devant ses supporters. Antoine Griezmann, très discret, ne se distingue que sur une tête en plein sur Robin Olsen, le portier des Bleus et Jaune (54e). Paul Pogba frôle la lucarne juste après, quand Jimmy Durmaz et Emil Forsberg obligent Hugo Lloris à se détendre (59e et 67e). Le gardien français est alors serein. Mais cela va bientôt changer.

Lloris, l’erreur fatale

Dans le dernier quart d’heure, Didier Deschamps insuffle du sang neuf en faisant entrer Kylian Mbappé et Thomas Lemar. Avec un match nul, la France conserverait le leadership du groupe A. Avec une victoire, elle éteindrait quasi tout suspense. Les Bleus s’installent dans le camp suédois en fin de match, sans parvenir à régler la mire. La Suède résiste bien et le match nul paraît inéluctable.

Et puis… Et puis, arrive ce moment fatidique. Hugo Lloris, loin de sa cage, tente un dribble sur un attaquant suédois. Il cherche à trouver un coéquipier au milieu de terrain, mais sa passe puissante arrive directement sur Ola Toivonen. A 50 mètres du but français, l’attaquant ne se pose pas de question et tente sa chance. Sa frappe lobée est parfaitement dosée. Hugo Lloris est loin, bien trop loin pour intervenir. On joue la 90+3e et l’erreur du capitaine tricolore coûte très cher : la France s’incline sur le fil face à la Suède (2-1).

#SUEFRA

LA BOULETTE DE LLORIS, et Toivonen frappe du milieu du terrain dans le but vide : 2-1 pour la Suède ! https://t.co/Z2qMRlIfeZ Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2017

Lloris accuse le coup. Les mains sur le visage, il réalise que ce but, synonyme de défaite, signifie aussi que la France abandonne la première place du groupe A. La Suède s’en empare avec le même nombre de points (13) mais une meilleure différence de buts (+8 contre +6). La route vers le Mondial russe se complique pour les Bleus. Ils n’ont plus que quatre matches pour reprendre la première place, la seule qui qualifie directement pour la Coupe du monde. La deuxième, elle, ne donne droit qu’à des barrages périlleux…