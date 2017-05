Le Mali s’offre une nouvelle fois la CAN U 17

Le Mali remporte à Libreville au Gabon la CAN 2017 des moins de 17 ans et réussit un doublé après son titre décroché en 2015 face à l’Afrique du Sud. Les Aiglonnets ont battu le Ghana 1-0 grâce à un but de Mamadou Samake à la reprise d'un penalty repoussé par le portier ghanéen (21e). Les Aiglonnets représenteront l’Afrique au Mondial de la catégorie qui aura lieu en octobre prochain en Inde. Avec deux CAN, ils rejoignent au palmarès le Nigeria (2001 et 2007) et le Ghana (1995 et 1999). Le Mali devient la première nation à remporter deux CAN de suite.