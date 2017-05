Alexey Sorokin: «Le hooliganisme? Pas une menace pour la Coupe du monde»

Cris de singes, jets de banane, chants insultants. Les moyens divergent, les cibles sont souvent les mêmes. Ces dernières années, plusieurs joueurs africains ou brésiliens ont été visés par des actes racistes dans les stades russes. Le Congolais Christopher Samba (septembre 2014), le Gabonais Guelor Kanga (décembre 2014) et le Ghanéen Franck Acheampong (juillet 2015) ont deux points communs : ils ont répondu aux provocations par un doigt d’honneur et ils ont été suspendus ensuite. Les auteurs, eux, sont rarement identifiés, les clubs sanctionnés de très légères amendes financières.

Le cas de la Russie n’est pas unique - la France et l’Italie ont été touchées récemment -, mais il est l’un des plus inquiétants. 92 cas d’incidents racistes ou xénophobes répertoriés en une saison (2014 -2015) selon la dernière étude disponible (SOVA – FARE) et une situation qui s’améliore lentement. Le contexte n’a pas empêché Delvin Ndinga de rejoindre le Lokomotiv Moscou, il y a 2 ans. Contrairement à d’autres (l’Ivoirien Lacina Traoré et le Burkinabè Charles Kaboré évoquent par exemple une bonne expérience), ce choix, l’international congolais le regrette : « Quand j’y repense, je me dis : mais pourquoi es-tu venu ici, qu’est-ce qui t’a pris ? »

L’ancien monégasque n’a pas été la victime directe d’actes racistes - « ou alors je n’ai pas compris, je ne maitrise pas la langue », précise-t-il -, mais il a été témoin de plusieurs incidents. Surtout, il n’a jamais eu l’impression d’être intégré dans son nouveau pays : « Ici, l’adaptation est difficile, surtout pour un Africain. Il faut arriver à comprendre la langue, la culture… Mais ils ne t’aident pas, ils ne sont pas avenants. C’est un peuple fermé, pas accueillant ». Même dans le cadre d’une équipe : « Dans notre club, il y a deux clans : les Russes d’un côté, les étrangers de l’autre. On essaie d’aller vers eux, mais on sent qu’il y a une barrière et qu’il ne faut pas la forcer ».

Entre plusieurs soupirs, Delvin Ndinga évoque, au-delà du foot, un quotidien « galère ». Curieux pour un footballeur très bien payé, mais visiblement sincère. Sa compagne et ses enfants sont repartis en France au bout d’un an. Les raisons ? Il préfère ne pas les évoquer, mais on devine un malaise certain. « Maintenant je suis seul chez moi, sans ma famille. Je vais les voir dès que je peux, sinon j’ai une vie assez solitaire. » Aujourd’hui le Congolais ne pense qu’à la suite : « Trouver un bon club. Ce que je vis ici va me renforcer, me permettre de rebondir ». Ailleurs qu’en Russie, donc.