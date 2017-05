Buteurs africains: le Kenyan Wanyama s'offre Manchester United

La belle performance de Victor Wanyama face à Man United, celle de Cheikh Ndoye et Toko Ekambi face à Nice ou encore le but de Mario Lemina avec la Juve ont marqué ce week-end des buteurs africains.

Angleterre / Premier League – 37e journée



Face à Manchester United, Victor Wanyama a mis Tottenham sur de bons rails en ouvrant le score de la tête sur corner dès la 6e minute. Une troisième réalisation en Championnat qui a permis aux Spurs de remporter le choc face aux Red Devils (2-1) et surtout d’assurer définitivement leur place de dauphin derrière le champion Chelsea. Le Kenyan de 25 ans réussit une première saison à Tottenham avec 34 matches joués dont 33 comme titulaire. International à 15 ans, le milieu défensif est désormais une valeur sûre en Premier League après quatre saisons pleines dans ce championnat.

Le deuxième buteur africain en Angleterre est l’Ivoirien Wilfried Zaha. L’attaquant de Crystal Palace a inscrit son 7e but de la saison lors du carton de son équipe sur la pelouse de West Ham (4-0).

Allemagne / Bundesliga – 33e journée



Devinez qui a encore marqué en Allemagne ? Pierre-Emerick Aubameyang, qui d’autre ? Le Gabonais a encore frappé pour la 29e fois en Bundesliga lors de la rencontre Augsbourg-Dortmund 1-1. A une journée de la fin du Championnat, la Panthère est plus que jamais aux basques du Polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, 30 buts au compteur, pour le titre de meilleur buteur. A Berlin, l’Ivoirien Salomon Kalou a retrouvé le chemin de filets lors de Darmstadt-Hertha 1-1, après un mutisme qui a duré 9 journées.

Espagne / Liga – 38e journée



Un défenseur sauve l’honneur des buteurs africains en Espagne. Le Marocain Zouhair Feddal est en effet le seul buteur africain en Liga ce week-end. Le défenseur a été un des buteurs de la victoire d’Alaves face au Celta Vigo 3-1.

France / Ligue 1 – 37e journée



La grosse performance du week-end en France est à mettre à l’actif d’Angers qui est allé battre Nice sur sa pelouse. Les Angevins ont réussi l’exploit grâce au Sénégalais Cheikh Ndoye qui a ouvert le score (35e) et au Camerounais Karl Toko Ekambi qui l’a clôt dans les arrêts de jeu (90+3). Rennes peut également remercier son Ivoirien Giovanni Sio unique buteur de la rencontre Caen-Rennes (1-0). Le Sénégalais Ibrahima Sarr a été aussi décisif avec son but, synonyme d’égalisation face à Toulouse (1-1). Le Burkinabè Préjuce Nakoulma a participé à la fête nantaise face à Guingamp (4-1) en inscrivant son 6e but avec les Canaris. Pour le Béninois Steve Mounié par contre, ce ne fut pas la joie malgré son 14e but inscrit face à Lyon. Car son équipe, Montpellier, s’est inclinée (1-3).

Italie / Serie A – 36e journée



Dans le duel Fiorentina-Lazio Rome, il y avait également un duel de buteur sénégalais. Diao Baldé Keïta a ainsi ouvert du score, marquant son 15e but de la saison, mais Babacar Khouma a répondu en égalisant et inscrivant son dixième but. Score final ? 3-2 pour Fiorentina. A Pescara, Jean-Christophe Bahebeck, sélectionnable pour le Cameroun, a inscrit son troisième but de la saison lors de la défaite de son équipe à Bologne (3-1). Le Gabonais Mario Lemina n’a pas beaucoup l’occasion de jouer avec la Juventus Turin. Face à l’AS Rome, il a saisi sa chance en ouvrant le score, mais son équipe s’est inclinée (3-1) devant son dauphin. Ce qui retarde du coup le sacre de la Juve qui possède encore 4 points sur la Roma.

Belgique / Jupiler Pro League – Playoffs 8e journée



En Belgique, l’homme au plus de 300 matches de première division belge a encore frappé. Le Sénégalais Mbaye Leye a inscrit son quinzième but de la saison samedi lors de la rencontre entre Zult-Waregem et Ostende (3-1) comptant pour les plays-offs. De son côté, l’Algérien Sofiane Hanni a mis un 10e but pour Anderlecht cette saison face à Bruges (1-1).

Pays-Bas / Eredivisie – 34e journée



Evénement aux Pays-Bas pour la toute dernière journée du Championnat : le défenseur international ivoirien Wilfried Kanon a enfin marqué son premier but en Hollande quatre ans après son arrivée dans le club ADO Den Haaag. L’Eléphant a inscrit le dernier but de la rencontre remportée par son équipe face à Excelsior (4-1). Lors de cette partie, son coéquipier, le Néerlando-marocain, Abdenasser El-Khayati, a également trouvé le cadre pour la 5e fois de la saison. Les visiteurs ont réduit le score grâce au Cap-verdien Jeffry Fortes. Le Marocain Zakaria Labyad a participé à la victoire d’Utrecht sur la pelouse de l’AZ Alkmaar (3-2) en marquant le deuxième but de son équipe. Son troisième de la saison. Taiwo Awoniyi, le jeune Nigérian de 19 ans, prêté par Liverpool à NEC Nimègue, a inscrit son deuxième but de la saison face à Heerenveen (2-0). De son côté, l’attaquant néerlando-marocain de Groningen Oussama Idrissi a porté à cinq son total en buts cette saison avec un dernier doublé lors de la victoire de son équipe face Twente (3-2).

Turquie / Super Lig – 31e journée



En Turquie, Kayserispor doit sa victoire sur Konyaspor (2-1) aux buts du Congolais Larrys Mabiala et du Nigérian Raheem Lawal. Face à Istanbul BB, le Sud-africain Tokelo Rantie croyait avoir fait le plus dur en ouvrant le score pour Genclerbirligi, mais c’est l’équipe d’Emmanuel Adebayor qui a eu le dernier mot (2-1). A Gaziantepspor, le Sénégalais Khaly Thiam a marqué son premier but de la saison lors de la défaite face à Galatasaray (2-1). Malgré son but avec Kardemir DC, le Malien Moustapha Yatabaré n’a pu empêcher le naufrage de son équipe devant Alanyaspor (4-2).