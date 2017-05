Serie A: Medhi Benatia visé par des insultes racistes à la télévision italienne

Cela n’en finit pas. Les vieux démons du football italien sont tenaces. Le week-end dernier, le Ghanéen Sulley Muntari quittait le terrain de Cagliari avant la fin du match ; le joueur de Pescara ne supportait plus les insultes racistes qu’il recevait et la non-intervention du corps arbitral. Ce samedi 6 mai, de nouveaux incidents ont éclaboussé la Serie A.

Benatia a entendu les mots « Marocain de m… » dans son oreillette

A l’issue du match nul entre la Juventus et le Torino dans le derby piémontais (1-1), Medhi Benatia, le défenseur de la Juve, a accordé une interview en duplex à la Rai, une chaîne de télévision italienne. Equipé d’une oreillette, l’ancien joueur du Bayern Munich répondait à une question quand il s’est soudainement interrompu. Benatia a alors demandé : « Qui a parlé derrière ? »

Le footballeur s’est ensuite adressé à un membre de l’équipe de presse de la Juve, invisible à l’écran : « J’ai entendu quelque chose derrière. Qui a parlé ? » Sur le plateau, les journalistes se sont étonnés, pensant à des « problèmes techniques ». Selon le service presse de la Juve, Medhi Benatia déclare avoir entendu dans son oreillette les mots suivants : « Qu’est-ce que c’est que ces conneries, ferme-la, Marocain de m… »

En direct, le malaise s’est alors installé. « Qui a dit ça ? Quel est l’idiot qui a parlé ? », a repris le Turinois. Sabrina Gandolfi, la journaliste en plateau, a alors décidé de mettre un terme à l’interview en duplex en assurant : « Ça doit être une interférence au stade. Vraiment, ça n’était pas nous, s’il s’agissait d’une insulte. » Dans un communiqué publié dimanche, la Rai s’excuse pour cet « un incident déplorable », affirme « sa solidarité pleine et entière » à Medhi Benatia et assure mener une enquête pour identifier et sanctionner l'auteur de l'insulte.

Mihajlovic répond à ceux qui le traitent de « Gitan de m… »

Ça ne s’arrête pas là. Le quotidien La Gazzetta dello Sport rapporte qu’en conférence de presse, Sinisa Mihajlovic a accusé des fans de la Juventus d’avoir lancé des injures racistes à son encontre pendant le match. Le coach du Torino a déclaré : « On parle beaucoup de racisme en Italie, mais ce n’est pas juste contre les Blancs ou les Noirs. On entend aussi ‘Gitan ou Serbe de m…’ » L’entraîneur, réputé pour son côté sanguin, a adressé un message aux personnes qui l’insultent : « Ils savent où j’habite. On va voir s’ils ont le courage de venir… »

En Italie, Sinisa Mihajlovic a déjà eu maille à partir pour des faits similaires lorsqu’il était footballeur. En 2000, alors qu’il jouait à la Lazio Rome, il fut suspendu pendant deux matches par l’UEFA. La raison : durant un match de Ligue des champions contre Arsenal, le Yougoslave (devenu Serbe début 2003) avait traité le Français Patrick Vieira de « Noir de m… ». A l’époque, Mihajlovic assuma, s’excusa et précisa tout de même que Vieira l’avait lui-même traité de « Gitan de m... ».

Muntari : « Pas de place pour le racisme dans le football et dans la société »

Une semaine après l’incident de Cagliari, Sulley Muntari est un peu plus apaisé. Mardi, la Commission de discipline de la Serie A lui a infligé un match de suspension pour avoir quitté le terrain avant la fin du match. Vendredi, cette sanction a été annulée. Dans un communiqué diffusé par la FifPro (le syndicat international des joueurs), le joueur de Pescara a indiqué s’être senti « traité comme un criminel ». « Je me suis senti isolé et en colère. (…) Comment pouvais-je être puni alors que j’étais victime de racisme ? »

Sulley Muntari a ajouté : « J’espère que cette affaire aidera à ce que d’autres footballeurs n’aient pas à souffrir comme moi. J’espère que cela peut être un tournant en Italie (…). Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football, ni dans la société en général. » Sur son compte Twitter, le Ghanéen écrit : « Je suis déterminé à combattre le racisme. Le football devrait inspirer le respect pour une seule race : la race humaine. »